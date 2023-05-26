Переполненные баки и загаженную мусорную площадку чудесным образом убрали после публикации V102.RU. Как сообщил ранее жаловавшийся в редакцию житель дома № 68а по проспекту Ленина, с самого утра отходы исчезли.













— Вчера вам написали, а сегодня с утра мусор убрали, стало чисто. И площадку подчистили, правда, не всю. Так что, скорее всего это «Ситиматик». Они, наверное, прочитали статью и сразу приехали свои косяки исправлять. Потом скажут, что так и должно было быть, мол, вывоз мусора по графику, а ветки и туалеты старые сами несите, куда хотите, — поделился читатель информагентства. — Самое интересное, что чуть поодаль еще обрезки деревьев и пни валяются, их перенесли от мусорных баков и таким образом, видимо, спрятали.





На фото: мусорная площадка до публикации V102.RU

Тем временем жители Волгограда и УК готовят вилы против «Ситиматика», который погряз в долгах и пошел в наступление на прокуратуру.

Фото: читатели ИА «Высота 102»