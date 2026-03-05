В Волгограде рекордно подорожали гостиницы и хостелы





Стоимость проживания в местах размещения в Волгоградской области выросла по итогам прошедшей недели. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, больше всего подорожали 4-х и 5-звездочные гостиницы – до 3905 рублей за сутки. Рост составил 12% за неделю.

Сутки в 3-звездочной гостинице стоят теперь в среднем 2562 рубля, что на 7,22% выше, чем было ранее. Стоимость проживания в мотеле выросла на 2,1% - до 1746 рублей. Гостиница с двумя звездами обойдется теперь в 1424 рубля (рост 5,45%).