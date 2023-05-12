Мусоросортировочный комплекс под Волгоградом повредили второй раз за неделю

Происшествия 12.05.2023 16:00
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12.05.2023 16:00
Сегодня, 12 мая, на мусоросортировочном комплексе в Светлоярском районе Волгоградской области произошло новое происшествие с участием мусоровоза подрядчика регоператора по обращению с ТКО. Как сообщили V102.RU сотрудники этого комплекса, примерно в 10.30 грузовой автомобиль Mercedes повредил весовую.
– Водитель мусоровоза при въезде на весовую не опустил задний борт и повредил верхнюю балку перекрытия крыши. Весовая не работает. Весы требуют калибровки и ремонта. Существует опасность обрушения крыши, – сообщил собеседник агентства.
По его словам, за рулем мусоровоза был водитель ООО «Волга-Д» – подрядной компании регоператора по обращению с ТКО «Ситиматик Волгоград».
Работу всего сортировочного комплекса останавливать не стали. Пока не работает только весовая, вес отходов определяют по геометрии кузова.
Напомним, что почти неделю назад, 5 мая, но уже в обеденное время прибывший на выгрузку «КАМАЗ» на этом мусоросортировочном комплексе повредил линию электропередачи, которая обеспечивает электроснабжение объекта. Тогда работа всего комплекса была остановлена. На место происшествия были вызваны полицейские, которые проводят проверку по факту происшествия.
Неделю назад представители мусоросортировочного комплекса заявляли, что, учитывая технологические особенности спецтехники с манипулятором типа ломовоза, совершить такое случайно невозможно, так как для закрытия задних ворот кузова требуется опускание стрелы. Водитель машины тогда ехал с поднятой стрелой и закрытыми воротами.
В свою очередь в ООО «Ситиматик Волгоград» объяснили ЧП на мусоросортировочном комплексе оператора ООО «Ресурс-Лайн» усталостью водителя из-за напряженной работы, который просто забыл про не опущенную стрелу.
Фото сотрудников ООО «Ресурс-Лайн»
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