Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Экология

Интенсивный рост уровня воды начался на реках Волгоградской области

Экология 19.02.2026 10:10
0
19.02.2026 10:10


Гидрометцентр сообщает об интенсивном росте уровне воды на малых реках в Волгоградской области. В настоящее время беспокойство у специалистов вызывает река Паньшинка в Городищенском районе.

- Наиболее интенсивный рост уровня воды (на 1,2 м) наблюдается на р. Паньшинка у х. Паньшино (Волгоградская область), - сообщает Гидрометцентр.

Кроме того, повышение уровня воды на 0,3-0,7 метра зафиксировано на реке Тишанка в Волгоградской области, а также на реке Чир в соседней Ростовской области. В этом регионе возможен рост уровня воды до неблагоприятных отметок на реке Егорлык у села Новый Егорлык.

В Гидрометцентре сообщают, что уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму на Волге у села Верхнее Лебяжье в Астраханской области.

На реке Медведица в Волгоградской области специалисты наблюдают ледостав, но из-за состояния ледяного покрова выходить на него стало опасно. 

- Визуально прочный лед может быть подмыт течением и разрушиться мгновенно, - предупреждают в районном отделе ГО и ЧС.

На русле в местах с быстрым течением образовались промоины. В некоторых местах лёд уже отошел от берега, что, как отмечается, делает выход на него практически невозможным. 

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
19.02.2026 10:10
Экология 19.02.2026 10:10
Комментарии

0
Далее
Экология
17.02.2026 11:49
Экология 17.02.2026 11:49
Комментарии

0
Далее
Экология
11.02.2026 18:46
Экология 11.02.2026 18:46
Комментарии

0
Далее
Экология
06.02.2026 11:09
Экология 06.02.2026 11:09
Комментарии

0
Далее
Экология
05.02.2026 13:26
Экология 05.02.2026 13:26
Комментарии

0
Далее
Экология
05.02.2026 05:52
Экология 05.02.2026 05:52
Комментарии

0
Далее
Экология
04.02.2026 14:21
Экология 04.02.2026 14:21
Комментарии

0
Далее
Экология
03.02.2026 15:41
Экология 03.02.2026 15:41
Комментарии

0
Далее
Экология
01.02.2026 10:41
Экология 01.02.2026 10:41
Комментарии

0
Далее
Экология
30.01.2026 14:45
Экология 30.01.2026 14:45
Комментарии

0
Далее
Экология
29.01.2026 11:20
Экология 29.01.2026 11:20
Комментарии

0
Далее
Экология
28.01.2026 13:26
Экология 28.01.2026 13:26
Комментарии

0
Далее
Экология
17.01.2026 11:12
Экология 17.01.2026 11:12
Комментарии

0
Далее
Экология
15.01.2026 17:33
Экология 15.01.2026 17:33
Комментарии

0
Далее
Экология
15.01.2026 09:05
Экология 15.01.2026 09:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:25
В Волгограде иностранных курсантов академии МВД научили печь блиныСмотреть фотографии
11:09
Волгоградцам рассказали о колоннах из 60 машин, борющихся со снегомСмотреть фотографии
11:01
В аэропорту Волгограда предупредили о возможных задержках из-за непогодыСмотреть фотографии
10:59
Дело волгоградского генерала Попова рассмотрят в Кассационном военном суде НовосибирскаСмотреть фотографии
10:42
Подача воды остановлена в Котово из-за новой аварииСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде депутаты в 2,5 раза повысят собственный пенсионный стажСмотреть фотографии
10:14
В Ростове хирурги случайно спасли пациентку с раковой опухольюСмотреть фотографии
10:10
«До особого распоряжения»: в Волгограде запретили движение фур из-за надвигающегося снегопадаСмотреть фотографии
10:10
Интенсивный рост уровня воды начался на реках Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:04
Волгоград включили в десятку самых блинных городов РоссииСмотреть фотографии
10:02
Экономные волгоградцы отнесли в банки больше 600 млрдСмотреть фотографии
09:53
Кулачные бои и дефиле в кокошниках устроят на проводах зимы в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
09:31
Волгоградцы оставили в общепите 45,1 млрд рублейСмотреть фотографии
09:12
Итоги выездных матчей «Динамо‑Биотех»Смотреть фотографии
08:42
Рост цен на тепличные овощи замедлился в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:00
Суд в Сочи решит судьбу осужденного за убийство волгоградки водителя ПакаСмотреть фотографии
07:57
Минобороны: над регионами России сбили 113 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
07:52
Цены на бензин в Волгоградской области взяли новую высотуСмотреть фотографии
07:39
«Их не зря называют королями леса»: волгоградка показала удивительные кадры самых маленьких птиц ЕвразииСмотреть фотографии
07:05
Шесть московских рейсов задерживаются в волгоградском аэропорту из-за снежного коллапса в столицеСмотреть фотографии
06:31
В Волгоградской области ждут начала мощного снегопадаСмотреть фотографии
06:03
В Волгоградской области взвоют учебные сиреныСмотреть фотографии
22:33
Звезды фигурного катания расплавили сердца волгоградцев: фото зажигательного шоуСмотреть фотографии
21:21
«Спартак‑Волгоград» потренировался на «КИНЕФ‑2» перед играми с главной командойСмотреть фотографии
20:50
Суд в Волгограде отменил штраф за парковку на грунтовкеСмотреть фотографии
20:38
Сергей Фастовец из Волгоградской области погиб в зоне СВОСмотреть фотографии
19:41
Олимпийский чемпион Максим Маринин в ЦПКиО обнял волгоградцевСмотреть фотографии
19:08
«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»Смотреть фотографии
18:48
Архивисты установили точную дату рождения разведчика Саши ФилипповаСмотреть фотографии
17:57
Учёные к 3 марта пересчитают всех лосей, косуль и оленей под ВолгоградомСмотреть фотографии
 