Волгоградские УК «поймали» в 2026 году штрафов на 9 млн рублей

В феврале 2026 года 27 управляющих и ресурсоснабжающих организаций, ТСЖ и должностные лица были привлечены к административной ответственности за нарушение обязательных требований жилищного законодательства.

По информации госжилнадзора Волгоградской области, общая сумма административных наказаний составила более 5 миллионов рублей. Всего с начала года было вынесено 91 постановление с общей суммой штрафов свыше 9 млн рублей.