Волгоградские УК «поймали» в 2026 году штрафов на 9 млн рублей

В феврале 2026 года 27 управляющих и ресурсоснабжающих организаций, ТСЖ и должностные лица были привлечены к административной ответственности за нарушение обязательных требований жилищного законодательства.
По информации госжилнадзора Волгоградской области, общая сумма административных наказаний составила более 5 миллионов рублей. Всего с начала года было вынесено 91 постановление с общей суммой штрафов свыше 9 млн рублей.
В числе самых частых нарушений — несоблюдение лицензионных требований при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, правил содержания и ремонта жилых домов и помещений, несоблюдение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.