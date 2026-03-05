



В Екатеринбурге с 26 февраля по 1 марта 2026 года прошло юниорское первенство России по джиу‑джитсу – масштабное событие, собравшее около 1500 молодых борцов из более чем 50 регионов страны. Соревнования проходили в спортивном комплексе «Родина» и включали состязания в возрастных категориях 14–15 и 16–17 лет по дисциплинам: файтинг, не‑ваза, no‑gi и ката‑парное.

Волгоградская область, где федерация джиу‑джитсу существует чуть более трёх лет в статусе аккредитованной организации, смогла заявить о себе благодаря двум талантливым дебютантам – Джабраилу Махамаеву и Абу‑Муслиму Баканиеву. Оба спортсмена, воспитанники тренера Рамиля Исмаилова, впервые участвовали в соревнованиях такого высокого уровня и выступали в весовой категории до 66 кг, где соперничали почти 40 борцов.

15‑летний Джабраил Махамаев завоевал золотую медаль, продемонстрировав волю к победе и мастерство. На пути к финалу он провёл пять напряжённых схваток. Кульминацией стал решающий поединок с хакасским борцом Станиславом Францем. Счёт 5:2 в пользу Джабраила был зафиксирован на последних секундах – настоящий триумф выдержки и тактики.

Эта победа принесла спортсмену не только золото первенства, но и место в сборной России по своему возрасту. Уже летом 2026 года Джабраил должен представить страну на юношеском первенстве мира в Абу‑Даби.

Не менее впечатляющим стал результат Абу‑Муслима Баканиева, который поднялся на третью ступень пьедестала. После трёх успешных поединков он уступил в полуфинале, но в борьбе за бронзу досрочно одолел новосибирского спортсмена Платона Григорьева. Этот результат – яркое свидетельство потенциала молодого волгоградского джиу‑джитсера.

Успех ребят – не случайность, а результат долгой и кропотливой работы. Перед поездкой на первенство страны спортсмены прошли жёсткий отбор: стали победителями областных соревнований и завоевали медали на первенстве Южного федерального округа.

Тренер Рамиль Исмаилов, подготовивший обоих призёров, за последние три года сыграл ключевую роль в развитии джиу‑джитсу в Волгограде. Возглавляя областную федерацию, он организовал тренировочный процесс в клубах «Прайд» и «Судостроитель», где занимаются сотни спортсменов. Благодаря аккредитации федерации, волгоградские джиу‑джитсеры получили возможность участвовать в официальных турнирах всероссийского уровня.

Успех Джабраила и Абу‑Муслима – часть общей тенденции: воспитанники Исмаилова регулярно добиваются высоких результатов. Например, в 2024 году его сын Салим Исмаилов выиграл золото первенства России в категории 12–13 лет, а в 2025‑м Денис Сергеев и Адам Алханов завоевали серебро и бронзу соответственно.

Александр Веселовский

Фото: Облспорткомитет