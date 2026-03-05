Главное

Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Федеральные новости
 Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.  По...
14 пассажирских поездов задержано из-за повреждений в Воронежской области

05.03.2026
0
05.03.2026


14 пассажирских поездов задержано из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Воронежской области, которая соседствует с Волгоградской областью. Как сообщили в ЮВЖД, движение было приостановлено 4 марта в 22:27 по причине отключения напряжения контактной сети, которое произошло в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры на перегоне Зайцевка – Сергеевка.

- В результате в пути следования было задержано 14 пассажирских поездов. Максимальное время задержки - 5 часов 08 минут, - сообщили 5 марта в ЮВЖД.

Сегодня, 5 марта, в 03:17 было открыто движение поездов по одному пути. В настоящее время все поезда следуют по своим маршрутам. Восстановительные работы продолжаются. 

Отмечается, что пассажиры поездов, которые задержались свыше 4 часов, будут обеспечены питанием. Есть ли в их числе и пассажиры, следующие в Волгоград, неизвестно.


13:57
Мосгорсуд отказал в пересмотре меры пресечения волгоградской чиновнице КазанковойСмотреть фотографии
13:52
Волгоградские УК «поймали» в 2026 году штрафов на 9 млн рублейСмотреть фотографии
13:43
Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»Смотреть фотографии
13:27
В Волгограде рекордно подорожали гостиницы и хостелыСмотреть фотографии
13:10
Триумф дебютантов: волгоградские джиу-джитсеры блеснули на первенстве РоссииСмотреть фотографии
12:39
На сборы дали полчаса: застрявших в Дубае туристов из Волгограда готовят к вылету в МосквуСмотреть фотографии
12:38
14 пассажирских поездов задержано из-за повреждений в Воронежской областиСмотреть фотографии
12:29
Андрей Бочаров на конференции ЕР обсудит задачи развития Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:59
Волгоградское УФАС и «ЭкоЦентр» в суде поспорят из-за крупного штрафаСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде участок под ИЖС многодетной семьи хотели забрать за долгиСмотреть фотографии
11:28
Космонавт поделился пугающим фото волгоградского водохранилищаСмотреть фотографии
11:26
Росстат: средние зарплаты волгоградцев взлетели до 88693 рублейСмотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области временным рекордом завершилась повторная опасность по БПЛАСмотреть фотографии
10:56
В центре Волгограда очевидцы обнаружили тело 88-летней пенсионеркиСмотреть фотографии
10:55
Беспилотная опасность объявлена 5 марта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:50
Дополнительные электрички пустят в день матча «Ротора» с «Уралом»Смотреть фотографии
10:26
Под Волгоградом рецидивист похитил человека, угнал машину и сломал пятки при побегеСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде аренда жилья подорожала за 6 лет в 2 разаСмотреть фотографии
10:08
Волгоградских туристов предупредили о распространяемой комарами смертельной лихорадке денгеСмотреть фотографии
10:05
Ни дня без побед! Сотрудница ЕвроХим-ВолгаКалия оказалась первой в забеге «моржей»Смотреть фотографии
09:40
Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машиныСмотреть фотографии
09:40
В Волгограде коммунальщики восстановили около 600 кв.м. асфальтаСмотреть фотографии
09:30
Под Волгоградом глава ТСН умыкнул у дачников электроподстанцию и трубопроводСмотреть фотографии
09:24
Участникам СВО при вынужденном отказе от полета вернут полную стоимость билетовСмотреть фотографии
09:09
Под Волгоградом производитель моцареллы переборщил с белкомСмотреть фотографии
08:09
Дальше некуда? В Волгоградской области замерли цены на элитный бензинСмотреть фотографии
08:04
Три мирных жителя пострадали во время массового налета БПЛА на Саратовскую областьСмотреть фотографии
07:45
В Волгоградской области уничтожили два беспилотника ВСУСмотреть фотографии
07:31
«Где есть дефицит, есть и рост цен»: волгоградские турагенты готовятся к очередному подорожанию путевок на мореСмотреть фотографии
07:01
Громкое дело о доведении до суицида 14-летнего подростка рассмотрят в закрытом режимеСмотреть фотографии
 