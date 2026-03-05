14 пассажирских поездов задержано из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Воронежской области, которая соседствует с Волгоградской областью. Как сообщили в ЮВЖД, движение было приостановлено 4 марта в 22:27 по причине отключения напряжения контактной сети, которое произошло в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры на перегоне Зайцевка – Сергеевка.

- В результате в пути следования было задержано 14 пассажирских поездов. Максимальное время задержки - 5 часов 08 минут, - сообщили 5 марта в ЮВЖД.

Сегодня, 5 марта, в 03:17 было открыто движение поездов по одному пути. В настоящее время все поезда следуют по своим маршрутам. Восстановительные работы продолжаются.

Отмечается, что пассажиры поездов, которые задержались свыше 4 часов, будут обеспечены питанием. Есть ли в их числе и пассажиры, следующие в Волгоград, неизвестно.





