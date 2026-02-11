Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
В пойме под Волгоградом построят 38 водопропускных сооружений за 2,4 млрд рублей

В Волгограде ищут подрядчика для строительства 38 водопропускных сооружений на территории Волго-Ахтубинской поймы до конца 2030 года. Начальная стоимость контракта составляет более 2,4 миллиарда рублей.

Все сооружения возведут на водных объектах Каширинского водного тракта в Среднеахтубинском районе Волгоградской области - ериках Чичера, Прорва, Осинки, Гнилой, Пахотный, Сухой Подрепок, Репин, Клетский, Щучий, озеро Иловатое и др.

Заказчиком выступает ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства». Водопропускные сооружения построят в рамках реализации нацпроекта «Экологическое благополучие», федерального проекта «Вода России» и госпрограммы Волгоградской области «Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области». 

Перед началом основных строительных работ предусмотрены обязательные подготовительные мероприятия, включающие обследование и очистку территории от взрывоопасных предметов, переустройство газопроводов, мероприятия по лесовосстановлению, организацию временных объездов, временных зданий и сооружений и т.п.  Прием заявок от участников электронного аукциона завершится 27 февраля.

Напомним, что ранее сообщалось о планах по строительству 38 гидротехнических объектов на Каширинском водном тракте Волго-Ахтубинской пойме для пропуска паводковых вод. Аналогичные водопропускные сооружения также будут построены на Краснослободском водном тракте в Ленинском и Светлоярском районах. Всего в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» в Волго-Ахтубинской пойме в течение пяти лет планируется возвести 62 ВПС. 

Фото из архива V102.RU

