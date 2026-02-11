В Волгограде ищут подрядчика для строительства 38 водопропускных сооружений на территории Волго-Ахтубинской поймы до конца 2030 года. Начальная стоимость контракта составляет более 2,4 миллиарда рублей.

Все сооружения возведут на водных объектах Каширинского водного тракта в Среднеахтубинском районе Волгоградской области - ериках Чичера, Прорва, Осинки, Гнилой, Пахотный, Сухой Подрепок, Репин, Клетский, Щучий, озеро Иловатое и др.

Заказчиком выступает ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства». Водопропускные сооружения построят в рамках реализации нацпроекта «Экологическое благополучие», федерального проекта «Вода России» и госпрограммы Волгоградской области «Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области».

Перед началом основных строительных работ предусмотрены обязательные подготовительные мероприятия, включающие обследование и очистку территории от взрывоопасных предметов, переустройство газопроводов, мероприятия по лесовосстановлению, организацию временных объездов, временных зданий и сооружений и т.п. Прием заявок от участников электронного аукциона завершится 27 февраля.

Напомним, что ранее сообщалось о планах по строительству 38 гидротехнических объектов на Каширинском водном тракте Волго-Ахтубинской пойме для пропуска паводковых вод. Аналогичные водопропускные сооружения также будут построены на Краснослободском водном тракте в Ленинском и Светлоярском районах. Всего в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» в Волго-Ахтубинской пойме в течение пяти лет планируется возвести 62 ВПС.

Фото из архива V102.RU

