В микрорайоне Ангарский Дзержинского района Волгограда на улицах между многоквартирными домами и в частном секторе образовались горы мусора, местами превышающие в высоту рост среднего горожанина. На убогое состояние общественных пространств пожаловались в редакцию местные жители. Корреспонденты ИА «Высота 102» прошли указанным читателями маршрутом и убедились в правдивости их слов. Также на условиях анонимности представители управляющих компаний рассказали журналистам о непрекращающемся противостоянии с региональным оператором по обращению с ТКО.





Чтобы не откладывать на потом и впечатлиться мусорными пейзажами, что называется, сразу и по полной, нужно свернуть с улицы Ангарской и пройти на задворки школы №82. Сразу за зданием – на пересечении улиц Ученической и Михаила Паникахи – вас встретит настоящий курган из сухих веток, б/у вещей, листвы и забытого «Ситиматиком» мусора.

– У нас, волгоградцев, давно назрел вопрос – с чьего разрешения этот «Ситиматик» так ненавидит наш город? Никогда в советские времена на наших улицах не было столько мусора! – возмущается жительница Ангарского Елена Николаевна. – Раньше приезжал грузовик, рабочие собирали все с площадки и вывозили в утиль. Сейчас что? Региональный оператор придумал себе интересное оправдание – и не собирает ветки, а также то, что работники сочтут левым мусором. Все, на что они способны и за что мы должны им платить, – это за вытряхивание пары пластиковых контейнеров. Который год мы живем, как свиньи среди помойки, и радуемся, когда мусор исчезает с наших площадок. Впору браться за вилы.





После стихийной свалки около школы №82 искать вторую впечатляющую масштабом долго не пришлось. Безмолвно, но от того не менее красноречиво о бездействии мусорщиков свидетельствует площадка на улице Ученической – примерно в 100 метрах от мемориальной доски в честь красноармейца Михаила Паникахи. В сущности, картина та же, что и возле школы: наполненные под завязку контейнеры, сухие ветки и все то, что «Ситиматик-Волгоград» называет не своей головной болью.









Еще один удручающий пейзаж открывается взору сотен сотрудников ПК «Ахтуба» и жителям домов по улице Нильской. Здесь, прямо напротив входа на производственную территорию, покоятся с миром многочисленные пакеты с листвой, строительные отходы, сухие ветки.









– «Ситиматик» пришел в Волгоград в 2019 году, – напоминает в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» руководитель одной из управляющих компаний, согласившийся обсудить тему. – У нас, управляющих компаний, забрали тариф на вывоз мусора и передали его регоператору. Фактически нас отстранили от оказания данной услуги. Все, что мы обязаны делать, – это ежедневно выметать мусорные площадки.

По словам собеседника информагентства, от вывоза сухих веток, крупногабаритного и строительного мусора региональный оператор открестился в августе 2020 года.

– С тех пор в нашем городе начались проблемы, разрешить которые не удается до сих пор. Страдают жители Волгограда, справедливо высказывающие претензии по поводу состояния мусорных площадок. Чего только не предпринимали руководители управляющих компаний за это время. Была даже достигнута договоренность о вывозе «Ситиматиком» веток не более метра в длину, а также мешков с листвой. УК, те которые могут себе это позволить, взялись пилить ветки, но регоператор взятых на себя обязательств не выполняет. Мешки с листвой могут годами лежать – никто их не вывозит. Я уж молчу о том, что УК вынуждены за свои деньги покупать контейнеры, которые работники «Ситиматика» постоянно ломают, бросая на землю и разбивая пластик. Наши железные контейнеры регоператор благополучно собрал и сдал на металл в свое время.





Напомним, что в многочисленных ответах редакции ИА «Высота 102» «Ситиматик» постоянно повторяет одно и то же: «ветки как отходы входят в зону ответственности организаций (управляющей организации, ТСЖ и т.д.), осуществляющих содержание контейнерных площадок и подлежат вывозу по отдельному договору с компанией, имеющей соответствующую разрешительную документацию по нерегулируемой цене».

– Убирать с территорий ветки и прочий мусор, от которого отказывается «Ситиматик», в районах должны органы местного самоуправления, – корректирует регоператора руководитель УК, – но, как видите, такие уборки – большая редкость. В этом году во время месячника нам даже не выделили бункер, куда мы могли бы собрать все, что нагребли. Приходится брать деньги жильцов и нанимать частников, фактически отказывая себе и людям в решении других насущных проблем. Хотя такого быть, конечно, не должно: люди уже платят за вывоз мусора региональному оператору. Получается, что то, что мы когда-то делали за 90 копеек, «Ситиматик» не делает за куда более солидные суммы. У Госжилнадзора при этом все в порядке: в прошлом году провели собрание, на которое пригласили около двух сотен директоров управляющих компаний и представителей «Ситиматика». По их отчетам, в Волгограде все замечательно. Директоры УК вставали и возмущались, но ничего не меняется. Максимум – на территориях особо недовольных, либо тех, кто грозится обращаться в СМИ, проводят разовые акции – приезжают и собирают весь мусор.





Фото: читатели ИА «Высота 102»