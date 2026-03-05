



Застрявшие в Дубае туристы из Волгограда готовятся к вечернему вылету в Россию. По самым оптимистичным прогнозам, ближе к полуночи волгоградцы окажутся в столичном аэропорту Внуково.

Сообщения о выезде в аэропорт десятки туристов из Волгоградской области ждали несколько дней. Сегодня утром их наконец попросили собирать чемоданы.

– Утром нам написал отельный гид, сказав, что через 20-30 минут мы должны быть готовы к выезду, – рассказывает волгоградка Алина. – На тот момент эта была вся доступная нам информация. Уже в пути мы поняли, что вместе с нами в аэропорт везут туристов из других городов России – всех, кто жил в этом отеле.

О направлении маршрута горожанам также сообщили лишь на стойке регистрации. Выяснилось, что сегодня в 19:10 пассажиров позовут на борт самолета, летящего в Москву.

– Мы уже прошли таможню и сейчас находимся в зале ожидания. Хочется надеяться, что сегодня наконец окажемся дома. Однако рядом с нами сидят туристы, которые должны были вылететь из Дубая этой ночью. После посадки они провели в салоне самолета несколько часов и затем вновь вернулись в терминал – вылет, увы, так и не состоялся.

Надеясь завершить свой затянувшийся отпуск, волгоградцы заранее купили билеты на поезд «Москва-Волгоград».

– Выбрали именно железные дороги, так как в случае отмены нашего рейса мы сможем без проблем сдать билеты. Дорогу от Москвы до Волгограда, а также проживание в столице мы оплачиваем за свой счет, - отмечает Алина. – Но даже это не самая большая проблема. Прилетев в Дубай практически налегке, сейчас многие туристы сталкиваются с нехваткой теплой одежды. Мы и сами взяли с собой только лишь демисезонные куртки, чтобы накинуть их по дороге от автобуса до самолета.

Официальный отпуск в ОАЭ завершился у многих туристов еще в последний день зимы. Однако из-за начавшейся операции США и Израиля против Ирана горожане вынужденно вернулись в отели и с тревогой наблюдали за разворачивающимися событиями.