В Волгоградской области начали перепись сайгаков

Мониторинг сайгаков стартовал в природном парке «Эльтонский». Как сообщили V102.RU в облкомприроды, экологи и общественники уже зафиксировали около 3 тысяч особей в двух районах региона. В Палласовском районе животные обитают возле озёр Эльтон, Булухта и Боткуль, рядом с населёнными пунктами Савинка, Паничкин, Кумыска и Куликов, а в Старополтавский районе - вблизи поселков Торгун и Гмелинка.