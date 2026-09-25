В комплексе «Адлер Арена» 25 сентября разыграли золотые медали чемпионата России по футбольному двоеборью. Главным сюрпризом турнира стало то, что из всех волгоградских клубов лишь действующий чемпион – ФФК «Ротор CISS GROUP» – смог преодолеть стадию 1/8 финала. Остальные представители региона не сумели пробиться дальше.

Накануне волгоградцы подтвердили статус фаворита: последовательно переиграв ОмГПУ (14:2) и сборную Челябинской области (4:2), «Ротор» уверенно вышел в полуфинал.

Полуфинальный матч против московского РФСО «Локомотив» получился сверхнапряжённым. В цифровой части соперники не смогли выявить сильнейшего – 0:0, и в физической части команды так же разошлись миром – 1:1. Судьба путёвки в финал решилась в серии пенальти, где точнее оказались футболисты «Локомотива» (2:1). Так действующий чемпион сложил полномочия.

В матче за третье место ФФК «Ротор CISS GROUP» сумел реабилитироваться, вырвав победу у сборной Удмуртии – 6:4. В цифровой части была зафиксирована ничья (1:1), а в физической волгоградцы уверенно переиграли соперника (5:3), показав характер и класс.

Кульминацией турнира стал финал между московскими РФСО «Локомотив» и МФК «Столица». В цифровой части сильнее оказались железнодорожники – 2:0, но столичные взяли реванш в физической составляющей – 3:1. Когда общий счёт не выявил победителя, всё снова решалось в серии пенальти. Именно здесь точнее оказались игроки «Столицы», которые и стали победителями чемпионата России по футбольному двоеборью.

Александр Веселовский

Фото: Всероссийской федерации фиджитал спорта