



24 сентября председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, пересматривающее предельный уровень индексации тарифов на 2026 год, действующий в шести регионах. В числе субъектов, где показатель ощутимо вырос, оказалась и Волгоградская область. Ранее для региона был установлен индекс изменения размера вносимой гражданами квартплаты на уровне 8,9%, в новой же редакции он вырос до 11,2%.

- Индекс показывает, насколько в среднем может вырасти итоговая сумма в квитанции за услуги ЖКХ. При этом размер общей платы зависит от личного набора услуг и тарифов на них, наличия приборов учета, показаний счетчиков и других факторов, - уточнили в пресс-службе комитета тарифного регулирования Волгоградской области.

Отметим, по информации властей, в Волгоградской области даже с учётом изменений повышение квартплаты останется на одном из самых низких уровней среди регионов, где соответствующий показатель был пересмотрен.

Фото из архива ИА «Высота 102»