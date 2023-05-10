Экология

В сельском поселении под Волгоградом намусорили на 7 млн рублей

Экология 10.05.2023 10:27
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10.05.2023 10:27


Несанкционированная свалка отходов выявлена в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, проверка по факту загрязнения земель в Россошенском сельском поселении проводилась совместно с сотрудниками территориального управления Россельхознадзора. 

Установлено, что бытовыми отходами завален земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 400 кв.м. Ущерб, причиненный почвам как объекту охраны окружающей среды, составил свыше 7 миллионов рублей.

Материалы проверки переданы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земель).

Фото из архива ИА «Высота 102»

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