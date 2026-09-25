В китайском Юаньлине 25 сентября стартовал Кубок мира по гребле на лодках «Дракон». На старт вышли 28 команд из 19 стран – всего 486 сильнейших гребцов, а программа турнира охватила дистанции от спринта на 200 метров до марафона на 14 километров в классе Д‑10.

Волгоградскую область в команде «Родник» (AIN Rodnik) представляют Дмитрий Петров, Данил Положенцев и Артём Рыжов, сообщает Волгоградская Федерация гребли на байдарках и каноэ. Уже в первых решающих заездах волгоградцы доказали свой уровень: Данил Положенцев и Артём Рыжов вошли в состав экипажа, который завоевал серебро.

Ключевым стал финал в классе Д‑8 (смешанные экипажи) на дистанции 2000 метров. Экипаж «RODNIK» шёл в плотной связке с фаворитами, удерживая темп и сохраняя синхронность до последних метров. Но на финишной прямой чуть сильнее оказались гребцы из Индонезии – золото ушло им. От победы россиян отделили всего 0,4 секунды: в условиях такой плотности результатов – это буквально один точный взмах весла.

Серебро на мировой арене – результат высшей пробы, добытый в жесточайшей конкуренции. Впереди у «Родника» ещё несколько стартов: в программе остаются заезды на 200 и 500 метров, а также мужской марафон на 14 км. Болельщики ждут от волгоградских спортсменов новых ярких финишей.

Александр Веселовский

Фото: Федерация гребли на байдарках и каноэ Волгоград