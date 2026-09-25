Ковчег с мощами Матроны Московской доставят в Волгоград

В собор Александра Невского в Волгограде доставят ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Встречать святыню будут 2 октября, сообщили в Волгоградской епархии.

Мощи святой блаженной Матроны Московской покоятся в Покровском монастыре в Москве. Очередь из паломников, которые едут поклониться святой и попросить о помощи и заступничестве, не иссякает. Святую просят обо всем, в чем испытывают нужду.

В Волгоград ковчег с частицей ее мощей доставят в 11:00 мск в главный храм, где будет совершен молебен с чтением акафиста святой. Святыня пробудет в соборе до 5 октября 16:00 мск.

Фото из архива V102.RU