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Общество

Ковчег с мощами Матроны Московской доставят в Волгоград

Общество 25.09.2026 18:49
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25.09.2026 18:49


В собор Александра Невского в Волгограде доставят ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Встречать святыню будут 2 октября, сообщили в Волгоградской епархии.

Мощи святой блаженной Матроны Московской покоятся в Покровском монастыре в Москве. Очередь из паломников, которые едут поклониться святой и попросить о помощи и заступничестве, не иссякает. Святую просят обо всем, в чем испытывают нужду.  

В Волгоград ковчег с частицей ее мощей доставят в 11:00 мск в главный храм, где будет совершен молебен с чтением акафиста святой. Святыня пробудет в соборе до 5 октября 16:00 мск.

Фото из архива V102.RU

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