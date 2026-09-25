Всплеск ОРВИ и COVID-19 произошел в Волгоградской области

В Волгоградской области увеличилась заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. Специалисты отмечают стремительный рост заболевших уже на уходящей неделе.

– За последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями значительно возросла, почти в 2 раза по сравнению с предыдущей неделей. Это касается и Волгоградской области, и ситуации в целом по России, – сообщила завкафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская.

Среди циркулирующих респираторных вирусов, по данным вирусологического мониторинга, преобладают вирусы негриппозной этиологии — 99,4%. В их числе риновирусы (81,6%) и парагрипп (12,5%). На вирусы гриппа приходится 0,6%, среди них встречаются A(H1N1), A(H3N2), B и C.

Специалист советует защищаться от болезни несколькими способами, в числе которых не только вакцинация, но и общее укрепление организма, а также мытье рук после возвращения с улицы и ношение масок в общественном транспорте.