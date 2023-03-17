Происшествия

«Так вот откуда этот хлам!»: волгоградцы разгадали тайну рождения мусорных завалов на улицах

Происшествия 17.03.2023 06:36
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17.03.2023 06:36




Жителям Краснооктябрьского района удалось зафиксировать факт сброса части содержимого мусорного бака рабочими ООО «Ситиматик-Волгоград». На видео, предоставленном читателями ИА «Высота 102», отчетливо видно как один из мужчин, подъехав к контейнерной площадке на мусоровозе, достает из баков мешки и выбрасывает их на землю.    

Как рассказали волгоградцы, инцидент произошел вблизи дома №50 по улице Мичурина сегодня, 16 марта, около 7 часов утра. 

- Водитель и рабочий подъехавшей спецтехники часть мусора в мешках выкинули из бака и бросили рядом, – говорят волгоградцы. – То ли бак им показался слишком полным, то ли мусором заинтересовался. Теперь мы знаем, почему у нас такое захламленное пространство рядом с баками в Волгограде. 

По словам жителей частного сектора, ранее они неоднократно жаловались регоператору на скопление мусора на площадке, где установлены емкости для складирования ТБО. 

– Однако нам всегда отвечали, что они за эти отходы не отвечают, – рассказывают горожане. – Также мы просили поменять месторасположение мусорных баков, так как они стоят почти на проезжей части. Учитывая, что у нас нет освещения, уже были случаи, когда машины их таранили. 

Волгоградцы признались в собственном бессилии в борьбе с вечной свалкой около мусорных баков. 

– Недавно к нам приезжали родственники из Санкт-Петербурга, – рассказала одни из жительниц частного сектора. – Они были в ужасе от мусорных завалов, а нам было стыдно. А наши дома, между прочим, рядом с Мамаевым курганом стоят. Даже сказать нашим гостям было нечего…


В ООО ООО «Ситиматик-Волгоград» в ответе на редакционный запрос информагентства пояснили, что утром 16 марта на площадке около дома №50 по ул. Мичурина на пересечении с улицей Промышленной сотрудниками подрядной организации регоператора был выявлен факт складирования в контейнер для сбора ТКО отходов, не относящихся к данной категории, а именно, в мешках содержались отходы зеленых насаждений - порубочные остатки. 

– Иные виды отходов, а также их смеси, такие как ветки, листва, древесные остатки, грунт, строительные отходы, образованные при капитальном ремонте жилых помещений, автомобильные шины не входят в обязанности по вывозу ООО «Ситиматик-Волгоград», – заявили в компании. - Регоператором вывоз ТКО с указанного места накопления осуществляется регулярно, без нарушения периодичности. 

Однако, как уточняют волгоградцы, предоставившие видео, информация о том, что мешках были обрезки деревьев, не соответствует действительности. 

– Это ложь, – прямо заявляют волгоградцы. – Мы делали фото с этими мешками. Да и как объяснить тот факт, что после обращения в редакцию снова приехал мусоровоз и все-таки забрал этот мусор?! 

В «Ситиматик-Волгоград» добавляют, что растительные отходы, образовавшиеся в результате покоса травы, обрезки деревьев, а также листва не относятся к ТКО и не учтены в нормативах накопления ТКО. Вывоз таких отходов обеспечивается теми, кто нарубил и накосил, то есть самими волгоградцами. Для этого горожане должны обращаться в лицензированные организации и заказывать услуги по нерегулируемой цене.

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