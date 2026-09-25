









Вопиющий случай произошел в супермаркете «Пятерочка» в Волжском Волгоградской области. Камера магазина сняла шокирующую сцену, которая разворачивалась в торговом зале магазина, расположенного на улице Дружбы, 111. Юный школьник устроил сниффинг прямо у торговых полок – он надышался парами газа из баллончика, а потом шаткой походкой направился к полкам со спиртными напитками. Выбрав бутылку алкоголя, юный токсикоман пытался спрятать ее в рюкзаке.

По свидетельствам очевидцев, когда ребенка уличили в краже, неадекватный юнец бросился с кулаками на кассира. Как утверждают свидетели, школьнику – всего лет 10-11. Горожане требуют провести расследование этой истории с привлечением органов опеки и дать в том числе оценку бездействия родителей юнца.

В ГУ МВД по Волгоградской области в ответе на запрос V102.RU сообщили, что личность юного дебошира установлена и выясняются все обстоятельства инцидента.

Справка. Сниффинг — это разновидность токсикомании, при которой ребёнок вдыхает газ из зажигалок или баллончиков для их заправки. Это очень опасное увлечение - дети могут умереть от удушья при первом применении.

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