Волгоградцы оплатили товаров на 33,5 млрд по QR-коду

В Волгоградской области число покупок, оплаченных по QR-коду, за полгода выросло на 17%. В целом таким образом приобретено товаров на сумму более 33,5 миллиарда рублей, сообщили в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.

Специалисты подсчитали, что жители региона совершили 240 миллионов покупок с помощью бесконтактных технологий и сервисов. А платить с помощью банковских карт, как и в целом по России, волгоградцы стали реже. Так, в первом полугодии с использованием карт было совершено более 388 миллионов покупок почти на 300 миллиардов рублей – это на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также жители региона стали чаще снимать наличные деньги. Объем таких операций вырос почти на 3%, превысив 202 миллиарда рублей.