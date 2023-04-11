Волгоградцы сняли на видео многометровую стену из отходов вдоль дороги

Экология 11.04.2023 19:00
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11.04.2023 19:00
Жители поселка Вишневая балка в Краснооктябрьском районе Волгограда сообщили о мусорных завалах вдоль дороги, которые не убирают коммунальные службы.
- Свалки нет конца и края, - сообщили местные жители ИА «Высота 102». - Нескончаемая свалка, огромная. Жители просто в шоке.
Видеозапись мусорного вала, который растянулся на несколько метров, волгоградцы сняли на видео. По словам жителей, такая картина наблюдается на улице Хользунова в частном секторе.
Примечательно, что бункер для сбора мусора, который также попал на видео, абсолютно чист. Свалка состоит преимущественно из растительных отходов, которые складируют на обочине. Мусорные кучи не только создают опасность пожаров, но и закрывают обзор автомобилистам, которые выполняют повороты на соседние улицы на свой страх и риск. Коммунальные службы района, как утверждают жители поселка, убирать этот мусор не спешат.
- Растительные отходы, достигающие в длину более полуметра, в соответствии с действующим законодательством не относятся к твердым коммунальным отходам, в связи с чем должны быть утилизированы собственником (если речь идет о частном секторе) или обслуживающей организацией (если речь идет о МКД). Несанкционированные свалки, образующиеся в результате складирования горожанами растительных и строительных отходов в местах общего пользования, ликвидируются силами районных коммунальных служб, - сообщили информагентству в администрации Волгограда.
В мэрии рассказали, что в прошлом году коммунальная служба Краснооктябрьского района вывозила растительные и строительные отходы, складируемые около контейнерных площадок на территории поселка Вишневая балка - по ул. Хользунова,161, на пересечении ул. Араратской и ул. Былиной и на пересечении ул. Титова и ул. Шевцовой.
В текущем году отходы также пообещали вывезти, но когда - не сообщили.
Видео: жители поселка Вишневая балка
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