В Волгограде УК «Омега» оштрафовали за свалку в подвале дома

Общество 10.05.2023 12:01
0
10.05.2023 12:01
Управляющую компанию «Омега» привлекли к административной ответственности за неудовлетворительное содержание общего имущества в доме №15а по ул. Армавирская в Кировском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, на плохую работу коммунальщиков пожаловались жители дома.
В ходе проверки доводы горожан подтвердились. Так, коммунальщики не следили за чистотой в подъездах, ржавые трубы водопровода протекали, а в подвале дома была самая настоящая свалка из бытового и строительного мусора.
Управляющую компанию оштрафовали на 40 тысяч рублей. Но арбитражный суд Волгоградской области снизил размер штрафа до 20 тысяч.
Бургер после спорта: как волгоградцы готовы заниматься фитнесом для подготовки к лету10.05.2023 12:19
Общество 10.05.2023 12:19
В поселке Сады Придонья прошли мероприятия, посвященные Дню Победы10.05.2023 12:00
Общество 10.05.2023 12:00
В Волгоградской области накануне Дня победы поженились 43 пары10.05.2023 11:53
Общество 10.05.2023 11:53
В Волгоградской области мероприятия ко Дню Победы посетили более 346 тыс человек10.05.2023 09:31
Общество 10.05.2023 09:31
«Последний раз звонил в октябре»: на Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» Николай Абжуев10.05.2023 07:43
Общество 10.05.2023 07:43
Празднование Дня Победы завершилось в Волгограде красочными фейерверками и салютом09.05.2023 23:22
Общество 09.05.2023 23:22
Уедут все, но не сразу: центр Волгограда по традиции сковали пробки после праздничного салюта09.05.2023 22:51
Общество 09.05.2023 22:51
Тысячи зрителей собрались на выступление Александра Маршала в Волгограде09.05.2023 21:16
Общество 09.05.2023 21:16
ЦГМС: в Волгоградской области температура упадет до ноля градусов09.05.2023 20:23
Общество 09.05.2023 20:23
Над акваторией Волги пилоты сразились за кубок Великой Победы09.05.2023 18:33
Общество 09.05.2023 18:33
Не отпускали без фото: прогулка Андрея Бочарова по набережной Волгограда попала на видео09.05.2023 17:25
Общество 09.05.2023 17:25
Тысячи горожан посетили интерактивные площадки на набережной Волгограда09.05.2023 16:15
Общество 09.05.2023 16:15
С массовым шествием не сравнить: акция «Река бессмертного полка» впервые прошла в Волгограде09.05.2023 14:48
Общество 09.05.2023 14:48
В Волгограде старт авиагонок перенесли на 14.00 9 мая09.05.2023 13:25
Общество 09.05.2023 13:25
Андрей Бочаров вручил грамоты о присвоении почетного звания Серафимовичу, Котельниково и Клетской09.05.2023 12:43
Общество 09.05.2023 12:43