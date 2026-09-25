В Волгограде признан несостоявшимся аукцион по поиску подрядчика строительства в Советском районе Волгограда пешеходной лестницы для жителей микрорайона «Комарово», расположенного на возвышенности. Сооружение с винтовыми сваями под марши, перилами из нержавеющей стали и покрытием из нескользящих материалов хотят возвести за 11 миллионов рублей – это начальная цена закупки. Однако на конкурс не было подано ни одной заявки.

Напомним, что весной текущего года поручение о создании в ЖК «Комарово» современных пешеходных дорожек и лестниц дал губернатор Андрей Бочаров, который посетил район с рабочим визитом. Тогда сообщалось, что строительство такой инфраструктуры назрело из-за особенностей рельефа местности, на которой находится жилой микрорайон.





Пешеходную лестницу планируют возвести на территории общего пользования в ЖК «Комарово» по ул. академика Комарова. Согласно проекту, подрядчик должен подготовить площадку для устройства сооружения, выполнить монтаж винтовых свай и металлокаркаса, обустроить ступени, ограждение и благоустроить территорию с установкой скамеек и урн.

Площадь под устройство лестницы, а точнее ее горизонтальная проекция, составляет 361,70 кв.м. Высота подъема – 17,13 метра. Перепады высот на лестничных маршах составят примерно от 1 до 5 метров, между ними будут небольшие горизонтальные площадки. Покрытие ступенек и площадок выполнят из нескользящих материалов с учетом волгоградской погоды.





Примечательно, что пешеходную лестницу спроектировали перпендикулярно существующей пешеходной тропинке, которая заметно длиннее будущего сооружения.

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