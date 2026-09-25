



В Волгоградской области состоялось празднование 60-летия Арчединского лесного колледжа – единственного в регионе учебного заведения по подготовке профессиональных защитников леса. В торжественном мероприятии, сообщает ИА «Высота 102», приняла участие председатель комитета Волгоградской областной думы по экологии и природопользованию, председатель Экологического совета Ирина Соловьева. Она зачитала приветственный адрес председателя облдумы Александра Блошкина и поздравила преподавателей и выпускников колледжа с юбилеем учебного заведения.

Отметим, что за шесть десятилетий колледж подготовил свыше 5000 профессионалов. Выпускников Арчединского колледжа можно встретить не только в каждом лесничестве Волгоградской области, но и во многих регионах России. Студенты получают знания в сферах лесоводства, дендрологии, почвоведения, охотоведения, экологии и ландшафтного дизайна. Учреждение славится уникальными традициями подготовки кадров и трудовыми династиями.





Ирина Соловьева подчеркнула, что для Волгоградской области с ее засушливым климатом профессия лесовода имеет стратегическое значение. Треть всех лесов в регионе –рукотворные: их создают люди, превращая песчаные барханы в зеленые щиты, защищающие область от пыльных бурь и деградации почв. Во Фроловском районе лесники оберегают сосновый бор, созданный более века назад для защиты населенных пунктов от наступления песков.

Председатель Экосовета отметила символичное совпадение: колледж открылся в 1966 году — тогда же, когда был установлен День работников леса, который отмечается в третье воскресенье сентября.

– Мне, как экологу, важно отметить, что Арчединский лесной колледж является ключевым партнёром органов власти региона в реализации национального нацпроекта "Экологическое благополучие, – отметила Ирина Соловьева. – Также колледж выполняет важнейшую экопросветительскую функцию для Фроловского района и Волгоградской области в целом. Хочу выразить огромную благодарность руководству и всему преподавательскому составу колледжа. Будущим выпускникам предстоит большая, нужная и важная работа по лесовосстановлению и разведению лесов в нашей области. Лес – это лёгкие планеты, и от того, в каком состоянии будут находиться зелёные массивы, зависит не только наше здоровье, но и здоровье будущих поколений.





Добавим, что Экосовет поддерживает тесные связи с Арчединским лесным колледжем. В марте текущего года Ирина Соловьева принимала участие в высадке клона знаменитого Тополя Победы, пережившего Сталинградскую битву. Саженец положил начало аллее именных деревьев в рамках международной акции «Сад Памяти».