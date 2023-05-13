Волгоградского военного следователя Бакучаева суд оставил под стражей

В апреле гарнизонный военный суд в Ростове-на-Дону заключил волгоградского военного следователя под стражу, поместив его на время расследования в СИЗО.
Максим Бакучаев, как ранее сообщало V102.RU, занимался также расследованием уголовного дела по факту гибели в Котельниково срочника из Курска Даниила Радского. Его тело нашли за полтора месяца до демобилизации с перерезанным горлом. Родственники погибшего срочника считают, что Даниила убили. Однако следователь пытался убедить их в том, что срочник сам нанес себе смертельную рану.
В марте 2023 года мать погибшего Даниила Радского выразила обеспокоенность решениями, которые принимает военный следователь. По словам женщины, не уведомив ее, Бакучаев ввел в дело второго потерпевшего – отца погибшего срочника, который ранее не принимал, с ее слов, участия в его воспитании.
Больше того, Любовь Нефедова предоставила в распоряжение редакции «Высоты 102» запись телефонного разговора, на которой, предположительно, разговаривают следователь Бакучаев и отец Даниила. В ходе разговора первый уговаривал родственника погибшего срочника совместными усилиями отстранить от дела Любовь Нефедову. Женщина планировала пожаловаться на следователя главе СК РФ Александру Бастрыкину.