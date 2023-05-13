Расследования

Волгоградского военного следователя Бакучаева суд оставил под стражей

Расследования 13.05.2023 17:54
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13.05.2023 17:54


Волгоградскому военному следователю Максиму Бакучаеву не удалось выйти на свободу после рассмотрения его жалобы на меру пресечения. Как сообщили V102.RU в пресс-службе Южного военного окружного суда, накануне на судебном заседании мера пресечения была оставлена без изменения и Бакучаев остался в СИЗО.
Напомним, 27-летнего Максима Бакучаева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По информации собственных источников V102.RU, его подозревают в получении денег от одного из жителей Волгограда, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, военный следователь за крупную сумму обещал оказать содействие в разрешении проблемной ситуации, однако был задержан в марте 2023 года.  
В апреле гарнизонный военный суд в Ростове-на-Дону заключил волгоградского военного следователя под стражу, поместив его на время расследования в СИЗО.
Максим Бакучаев, как ранее сообщало V102.RU, занимался также расследованием уголовного дела по факту гибели в Котельниково срочника из Курска Даниила Радского. Его тело нашли за полтора месяца до демобилизации с перерезанным горлом. Родственники погибшего срочника считают, что Даниила убили. Однако следователь пытался убедить их в том, что срочник сам нанес себе смертельную рану.
В марте 2023 года мать погибшего Даниила Радского выразила обеспокоенность решениями, которые принимает военный следователь. По словам женщины, не уведомив ее, Бакучаев ввел в дело второго потерпевшего – отца погибшего срочника, который ранее не принимал, с ее слов, участия в его воспитании.  
Больше того, Любовь Нефедова предоставила в распоряжение редакции «Высоты 102» запись телефонного разговора, на которой, предположительно, разговаривают следователь Бакучаев и отец Даниила. В ходе разговора первый уговаривал родственника погибшего срочника  совместными усилиями отстранить от дела Любовь Нефедову.  Женщина планировала пожаловаться на следователя главе СК РФ Александру Бастрыкину.


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