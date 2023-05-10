В Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде на текущей неделе состоится заседание по апелляции волгоградского военного следователя Максима Бакучева. Как сообщили V102.RU в суде, 27-летний мужчина обжалует свое заключение под стражу в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Запланированное на сегодня, 10 мая, заседание перенесли в связи с необходимостью согласования позиции защитника с обвиняемым.

По информации военного суда в Ростове-на-Дону, материалы в отношении Максима Бакучаева поступили на рассмотрение в суд 20 апреля текущего года.

– Бакучаев М. В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Материалы рассматриваются судьей Даниилом Николаевичем Костенковым, – пояснили в пресс-службе суда информагентству.

Согласно Уголовного кодекса РФ, ч. 6 ст. 290 предусматривает в качестве максимального наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового. Столь суровое наказание предусмотрено для должностных лиц, пойманных при получении взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, либо за бездействие. В случае с Бокучаевым, подчеркнем, речь идет о получении взятки в особо крупном размере.

По информации собственных источников ИА «Высота 102», Максима Бакучаева подозревают в получении денег от одного из волгоградских чиновников, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, военный следователь за крупную сумму обещал оказать содействие в разрешении проблемной ситуации, однако был задержан в марте 2023 года.

В апреле Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд заключил волгоградского военного следователя под стражу, поместив его на время расследования в СИЗО. Это решение суда и планирует оспорить Максим Бакучаев.





Отметим, что имя Бакучаева хорошо известно читателям V102.RU, которые следят за расследованием уголовного дела по факту гибели в городе Котельниково срочника из города Курска Даниила Радского. Тело 21-летнего рядового с перерезанным горлом было обнаружено на территории воинской части за 55 дней до его демобилизации. Несмотря на то, что родные срочника убеждены в том, что смерть Даниила носит криминальный характер, следствие в лице Максима Бакучаева склоняется к тому, что молодой человек добровольно распрощался с жизнью и самостоятельно перерезал себе горло.

В марте 2023 года мать погибшего Даниила Радского рассказала о своем взаимодействии с Максимом Бакучаевым, выразив обеспокоенность решениями, которые принимает военный следователь. По словам женщины, не уведомив ее, Бакучаев ввел в дело второго потерпевшего – отца погибшего срочника, который ранее не принимал, с ее слов, участия в его воспитании.

Больше того, Любовь Нефедова предоставила в распоряжение редакции «Высоты 102» запись телефонного разговора предположительно следователя Бакучаева и отца Даниила. В ходе разговора первый склонял пострадавшего к тому, чтобы совместными усилиями отстранить от дела мать погибшего срочника. По данному факту Любовь Нефедова планировала попасть на встречу к главе СКР Александру Бастрыкину. Цель женщины – добиться справедливого расследования уголовного дела.





Добавим, что по информации общественно-политической газеты Отрадненского района Краснодарского края, Максим Бакучаев проходил обучение в Военном университете министерства обороны. В 2014 году, находясь на первом курсе, будущий следователь удостоился чести принимать участие в военном параде на Красной площади в числе лучших курсантов. До последнего времени Бакучаев занимал должность старшего следователя военного следственного управления по Волгоградскому гарнизону.

Коллаж: архив ИА «Высота 102», соцсети

Фото: Любовь Нефедова, архив газеты «Сельская жизнь»