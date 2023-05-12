«Бил семь минут»: задержанный москвич на видео рассказал, как расправился с сожительницей в Волгограде

В Волгограде расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Московской области, который подозреваемый в смерти своей сожительницы. Жестокое избиение, как сообщили в СУ СКР по региону, произошло 5 мая в одной из квартир дома № 11 по улице Мира в Центральном районе Волгограда.

Ранее журналисты информагентства сообщали, что мужчина, оказавшийся уроженцем города Каменка Пензенской области, до смерти забил свою сожительницу, от которой после избиения открестился, испугавшись ответственности.

Корреспондентам ИА «Высота 102» удалось пообщаться с хозяином квартиры, где произошла расправа, поговорить с соседями и узнать подробности от администрации хостела, в котором некоторое время до трагической развязки жила пара.





«Сталинка» в самом центре Волгограда. Лепнина, эркеры и глухие стены. Соседи по лестничной площадке хозяина квартиры, где произошло избиение 32-летней жительницы Подмосковья, утверждают, что в доме через стены практически ничего невозможно услышать, потому что строили на совесть.

— Нас опрашивала полиция. Мы ничего не видели и не слышали. Тут стены непробиваемые. Из квартиры почти не выходим — возраст дает о себе знать. Сам хозяин квартиры нормальный парень. Мы даже не знали, что он кого-то пускал пожить к себе. Единственное, что перекрытия деревянные. Из-за этого бывает слышно, если кто сильно топает наверху. Была бы драка — обязательно знали бы. Стоял бы грохот, крики, вещи падали. Ничего такого не замечали, — рассказали соседи, проживающие под квартирой, где произошло преступление.

Сосед слева, переехавший в этот дом вместе с женой в августе прошлого года, рассказал, что хозяина квартиры, где произошло избиение молодой женщины, разыскивали неделю.

— Где-то с неделю назад его искала полиция. Меня дома не было. Супруга рассказывала, что приходили к ней, опрашивали. Вообще я здесь никого не видел кроме хозяина. Он спокойный такой, с длинными волосами, жил один, как я понял, — уточняет мужчина, представившийся Павлом. — Особо в доме ни с кем не общаемся, мы новички. Знаем только нашего соседа снизу. Здесь слабые перекрытия — все слышно, а стены наоборот — глухие. Дом 51-го года. Если зайти внутрь и громко кричать — все бесполезно, никто ничего не услышит и на помощь не придет.

В сообщении официального представителя СУ СКР по Волгоградской области Дарьи Буяновой поясняется, что жителя Московской области подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. По версии следствия, 5 мая 2023 года мужчина жестоко избил свою 32-летнюю сожительницу. Примерно в полдень между парой на почве ревности вспыхнула ссора. Фигурант дела нанес женщине множественные удары в область головы и лица, от которых она потеряла сознание. Далее он направился к соседу, чтобы позвонить в скорую, потому что у него якобы разрядился телефон.

Приехавшие медики услышали от крепкого постояльца странную историю о том, что сильно избитую ранее ему незнакомую девушку он встретил на улице и привел в арендованную квартиру, чтобы помочь. Через несколько дней после избиения, как уточняют следователи, девушка скончалась в больнице.





Хозяин жилья рассказал журналистам «Высоты 102», что приютил у себя пару где-то полтора месяц назад.

— Сначала они снимали в хостеле, здесь же в другой части дома. Я как-то случайно проходил мимо по улице и услышал, что они ищут квартиру на два месяца. Я сразу и предложил им комнату. Они согласились. Мне как студенту пару тысяч рублей были не лишними. Стали жить у меня. Они сюда приехали посмотреть город, — пояснил молодой человек. — Помню, они зашли, посмотрели, дали денег и тут же заселились. Обычные люди, она такая тихая, спокойная, практически не общалась со мной — лишь «привет-привет». Он здоровый такой, под метр восемьдесят, на работу ходил. Обычные люди совершенно. Получается, что мы делили квартиру: они были в одной комнате, которая побольше, я в другой. При мне никаких конфликтов не было, он ее не трогал. Бывало, что я уезжал в область на несколько дней, возможно, что в эти дни что-то и происходило или он бил ее на улице. Но мне никто не жаловался, следов побоев я не замечал. В «сталинках» стены глухие — ничего не слышно. Здесь даже колонки играют на высокой громкости — никто не приходит. Справа квартира пустая — соседи живут в другом регионе, слева — молодая пара, все время на работе, снизу — пенсионеры.

Волгоградец уточняет, что 1 мая его не было дома, так как он уезжал в область, а пятого числа ему позвонили из полиции.

— В тот день я был на учебе, как мне вдруг позвонили полицейские. Они сообщили, что в моей квартире произошло преступление, в большой комнате. Я приехал, но следов крови не видел.

Хозяин квартиры уверен, что в произошедшем виноваты оба.

— Может она доводила его, может еще что, я не знаю. Как он мне рассказывал, его девушка была, скажем так, вольного нрава. У нее было много мужчин до него. Понимаете, о чем я говорю? Он вырвал ее из этой среды, решил показать другую жизнь. Стали вместе жить. Она ему сильно понравилась. Может он хотел ее перевоспитать таким образом. Возможно, что на этой почве возникали конфликты. Планы у него были серьезные на нее. Усыновил троих детей. Они остались жить у его родителей, — поделился волгоградец. — В последнее время он искал квартиру лично для себя, чтобы рядом еще и гараж был. Хотел открыть свое дело — кузнечный цех.

По словам руководителя следственного отдела Владимира Сурова, задержанный до 5 мая бил свою сожительницу из-за ее переписок с бывшими. Одна из таких сцен разыгралась 1 мая, а буквально через пару дней подозреваемый застал свою девушку в объятиях другого мужчины. Любовника мужчина пощадил и решил отыграться на своей любимой. По сведениям собственного источника информагентства в экстренных службах, у 32-летней женщины были диагностированы черепно-мозговая травма, травма груди и перелом носа.

Известно, что погибшая была родом из Подмосковья. Со своим спутником, приехавшим в Москву из Пензенской области, она познакомилась в столице. Три месяца назад пара приехала в Волгоград — у девушки была мечта увидеть город-герой. Она сидела дома, пока ее ухажер подрабатывал грузчиком.

Видимо, что пара активно пыталась решить жилищный вопрос. Молодые люди искали различные варианты съема, и какое-то время проживали в хостеле, расположенном в том же доме, где позднее они сняли комнату.





— Месяца два назад он появился здесь с девушкой. Он такой с бородкой культурненькой. Она всегда ходила в капюшоне, прятала лицо. Ни с кем не общалась. Очень спокойные люди. Любопытно было, конечно, почему такая секретность. Но мы не можем же лезть к ней с расспросами. Все как обычно. Дали паспорта, он заплатил за 10 дней, заселились в двухместный номер. Ничего странного, тем более каких-то конфликтов мы не замечали. Здесь в коридорах стоят камеры, да и другие постояльцы сказали бы сразу, если бы что-то произошло. Она все время сидела в номере, в основном спала. Вечером он приходил, они ужинали и все на этом. Иногда ходили гулять. Но все время она в капюшоне. Никто к ним не приходил, жили вдвоем в номере, Тем более, что никто посторонний не мог попасть внутрь. У нас вход только по звонку через дежурного администратора, — вспоминают в администрации хостела.

Затем, как уточнили в мини-гостинице, пара неожиданно пропала.

— Подходила очередная оплата, они просто взяли и сбежали. За два или три дня не заплатили. Тысяч пять мы потеряли, но это стандартная практика, такое бывает, поэтому даже не стали заявлять в полицию, — утверждают в хостеле.





Сам задержанный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он рассказал, что с погибшей познакомился в Москве через соцсети в июне прошлого года. Подозреваемый подробно описал, что происходило в квартире по улице Мира 1 и 5 мая.

— 1 мая ударил Свету в плечо и наносил удары по ногам, раз или два ударил по голове и лицу. Ее состояние ухудшилось. Я купил лекарства, попытался ее лечить, ей немножечко стало лучше, — сообщил на видео фигурант дела. — 5 мая опять возникла ссора. Я еще раз ударил Светлану. В течение пяти-семи минут наносил ей ударами обеими руками в область головы и лица, бил по туловищу.

Со слов подозреваемого, после нанесенных ударов его сожительница перестала разговаривать.

— Испугавшись, я вызвал скорую. Врачам сказал, что не знаю ее и вижу в первый раз, что она подошла к нам на улице и попросила о помощи.

Как стало известно V102.RU, по ходатайству следствия 38-летнего фигуранта уголовного дела поместили в СИЗО до 10 июля.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»