В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Московской области. Как сообщает V102.RU, мужчина до смерти забил свою сожительницу, от которой после избиения открестился.

— Житель Московской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), — рассказала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Следователи СКР ходатайствуют перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 5 мая 2023 года подозреваемый вместе со своей 32-летней сожительницей находился в арендованной квартире дома № 11 по улице Мира в Волгограде. Примерно в полдень между сожителями на почве ревности произошла ссора. Мужчина нанес женщине множественные удары в область головы и лица, от которых она потеряла сознание.

Как уточнил руководитель следственного отдела по Центральному району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров, после этого фигурант дела направился к соседу, чтобы позвонить в скорую.

— Соседу он рассказал, что у него разрядился телефон и попросил позвонить. Приехавшим врачам злоумышленник сообщил, что сильно избитая девушка постучалась к нему в квартиру, и он ее пустил. Якобы на нее напали на улице. 9 мая она скончалась, — прокомментировал Суров. — Мы установили, что погибшая являлась сожительницей задержанного. Один из соседей рассказал следователям, что фигурант дела периодически бил свою спутницу.

По словам руководителя следственного отдела, задержанный применял насилие в отношении своей сожительницы за ее переписки с бывшими.

— Еще 1 мая он обнаружил первую переписку. За это дал ей пару оплеух и сказал, чтобы она больше так не делала, — говорит Владимир Суров. — В тот день, 5 мая, мужчина ушел на работу, но что-то забыл, и через некоторое время вернулся обратно, где и застал свою бывшую с другим мужчиной. Любовника он сразу выгнал и набросился на девушку с кулаками.

Как рассказал собственный источник информагентства в экстренных службах, у 32-летней девушки были диагностированы черепно-мозговая травма, травма груди и перелом носа.

Как стало известно ИА «Высота 102», погибшая была родом из Подмосковья. Со своим спутником, ранее проживавшим в Пензе, она познакомилась в Москве, где он обосновался. Три месяца назад пара приехала в Волгоград — у девушки была мечта увидеть город-герой. Она сидела дома, он подрабатывал грузчиком.

Фото: архив ИА «Высота 102»