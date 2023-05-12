Расследования

У нее была мечта. В Волгограде москвич забил до смерти «незнакомую» сожительницу

Расследования 12.05.2023 11:37
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12.05.2023 11:37


В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Московской области. Как сообщает V102.RU, мужчина до смерти забил свою сожительницу, от которой после избиения открестился. 

— Житель Московской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), — рассказала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Следователи СКР ходатайствуют перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. 

По версии следствия, 5 мая 2023 года подозреваемый вместе со своей 32-летней сожительницей находился в арендованной квартире дома № 11 по улице Мира в  Волгограде. Примерно в полдень между сожителями на почве ревности произошла ссора. Мужчина нанес женщине множественные удары в область головы и лица, от которых она потеряла сознание.

Как уточнил руководитель следственного отдела по Центральному району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров, после этого фигурант дела направился к соседу, чтобы позвонить в скорую. 

— Соседу он рассказал, что у него разрядился телефон и попросил позвонить. Приехавшим врачам злоумышленник сообщил, что сильно избитая девушка постучалась к нему в квартиру, и он ее пустил. Якобы на нее напали на улице. 9 мая она скончалась, — прокомментировал Суров. — Мы установили, что погибшая являлась сожительницей задержанного. Один из соседей рассказал следователям, что фигурант дела периодически бил свою спутницу. 

По словам руководителя следственного отдела, задержанный применял насилие в отношении своей сожительницы за ее переписки с бывшими. 

— Еще 1 мая он обнаружил первую переписку. За это дал ей пару оплеух и сказал, чтобы она больше так не делала, — говорит Владимир Суров. — В тот день, 5 мая, мужчина ушел на работу, но что-то забыл, и через некоторое время вернулся обратно, где и застал свою бывшую с другим мужчиной. Любовника он сразу выгнал и набросился на девушку с кулаками. 

Как рассказал собственный источник информагентства в экстренных службах, у 32-летней девушки были диагностированы черепно-мозговая травма, травма груди и перелом носа. 

Как стало известно ИА «Высота 102», погибшая была родом из Подмосковья. Со своим спутником, ранее проживавшим в Пензе, она познакомилась в Москве, где он обосновался. Три месяца назад пара приехала в Волгоград — у девушки была мечта увидеть город-герой. Она сидела дома, он подрабатывал грузчиком. 

Фото: архив ИА «Высота 102»   

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