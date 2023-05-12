Расследования

Суд в Волгограде арестовал москвича, избившего сожительницу до смерти

Расследования 12.05.2023 14:10
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12.05.2023 14:10



Центральный районный суд Волгограда заключил под стражу 38-летнего жителя Московской области, который до смерти забил свою сожительницу. Как сообщил V102.RU руководитель следственного отдела по Центральному району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров, по ходатайству следствия мужчину арестовали до 10 июля. Он помешен в СИЗО.
Ранее сообщалось, что мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По версии следствия, 5 мая 2023 года подозреваемый на почве ревности избил свою 32-летнюю сожительницу в арендованной квартире дома № 11 по улице Мира в  Волгограде. Он нанес женщине множественные удары в область головы и лица, от которых она потеряла сознание. Ревнивец вызвал скорую с телефона соседа. Врачам он сообщил, что сильно избитая девушка постучалась к нему в квартиру, и он ее пустил. Якобы на нее напали на улице. У 32-летней девушки были диагностированы черепно-мозговая травма, травма груди и перелом носа. Она скончалась в больнице 9 мая.
Известно, что мужчина и ранее избивал подругу за переписки с бывшим, а в день преступления он застал ее в квартире с другим мужчиной.

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