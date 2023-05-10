«Это бытовуха»: глава района в Волгоградской области обвинил противника асфальтового завода в угрозах

Глава Новониколаевского района Волгоградской области Сергей Чулков написал заявление в правоохранительные органы на местного жителя Бориса Кузнецова, которого обвинил в оскорблениях и угрозах. Как рассказал V102.RU Борис Кузнецов, он позвонил главе района от отчаяния.

– Хотя нас все заверяют, что асфальтобетонный завод не работает, мы задыхаемся здесь от запаха щебня и крошки, которые сгружаются здесь в большом количестве, а потом перевозятся с места на место, - рассказал житель рабочего поселка Новониколаевский. – Дети просыпаются в пять-шесть утра от работающей техники, огороды снова засыпает пылью от стройматериалов. Жить так уже невозможно..

По словам Бориса Кузнецова, он мало, что помнит из того телефонного разговора.

– У меня было два гипертонических криза – давление 210 на 120 и пульс 180 ударов в минуту, - пояснил он. – Меня хотели забрать по скорой помощи, но у меня мама врач, она сняла мне приступы. Поэтому я не могу сказать, что я говорил главе. Я не за себя борюсь, а за своих детей и внуков. Мы требуем, чтобы история с этим заводом, который власти разрешили установить рядом с нашими жилыми домами, наконец, закончилась и нам дали спокойно жить.

Глава Новониколаевского района Сергей Чулков рассказал V102.RU, что сегодня дал показания в следственном комитете по данному поводу. В это ведомство полиция передала его заявление.

– Да ничего страшного не произошло, ну да, он матерился, но это бытовуха, – пояснил глава администрации. – Хотя, извините, мало приятного было это все выслушать от него в шесть утра. Я людям сказал, что надо успокоиться и дождаться суда. Мы на этот завод по два раза в неделю выезжаем. Завод не работает. Индивидуального предпринимателя Моргунова, которому принадлежит установка, уже оштрафовали на 900 рублей. Сейчас областная прокуратура подала в суд иск. Уверен, что суд его удовлетворит.

Действительно, как следует из ответа Волгоградской областной прокуратуры, полученного местными жителями, надзорный орган обратился в областной суд с административным исковым заявлением «о признании не действующими не действующими в части возможности размещения объктов1-5 класса опасности на земельном участке с кадастровым номером 34:20:030101:2381 правил землепользования правил землепользования и застройки Новониколаевского городского поселения от 13. 10.2020 №95-РС».

Ранее, напомним, V102.RU сообщало о том, что летом прошлого года в непосредственной близости от частного жилого сектора в райцентре местный предприниматель разместил установку по производству асфальта и бетона. Это, в частности, позволили ему сделать внесенные местными депутатами изменения в городские правила землепользования и застройки. Прокуратура в связи с этим внесла представление в адрес главы района.

А осенью прошлого года один из местных жителей, Борис Кузнецов, на которого глава написал заявление, на фасаде здания администрации района оставил надпись «Корупция здесь» (орфография сохранения – прим. ред. ИА «Высота 102»). За это он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей.



Коллаж Алексей Костяков/ИА "Высота 102"

