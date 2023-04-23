Экология

«В опасности дети»: в Волгоградской области готовят иск в суд о закрытии бетонного завода

Экология 23.04.2023 15:29
0
23.04.2023 15:29


Органы прокуратуры готовят документацию для решения вопроса о предъявлении искового заявления в интересах жителей рабочего поселка Новониколаевский о запрете эксплуатации модульной асфальтобетонной установки на территории земельного участка рядом с жилым частным сектором. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», говорится в ответе областной прокуратуры на очередную жалобу жителей.
- Сотрудники полиции уже провели опрос жителей, спрашивали мнение людей о работе завода, конечно, мы все, более 50 человек, ответили, что категорически против – рассказали жители райцентра. – Этой установке здесь не место – тут люди живут, в том числе и дети.
Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», ранее проверка прокуратуры выявила, что участок, где местный предприниматель Юрий Моргунов, развернул производство асфальтобетонной смеси, депутаты Новониколаевского городского поселения необоснованно отнесли к производственной зоне.  Несмотря на внесенное надзорным органом представление в Совет депутатов, нарушение не было устранено. В связи с чем 19 апреля прокуратура области направила в облсуд исковое заявление к Совету Новониколаевского городского поселения о признании недействительными правил в части отнесения участка, где находится АБЗ, к производственной зоне. Также проверка показала, что размещение модульной асфальтобетонной установки в жилой зоне противоречит положениям таблицы 7.1 СанПиН, а в районе асфальтобетонной установке было выявлено превышение предельно допустимого уровня звука.
Новониколаевский районный суд привлек предпринимателя Юрии Моргунова к административной ответственности и оштрафовал его за это на 900 рублей. Постановление об административном наказании бизнесмен обжаловал.

Между тем, по словам местных жителей, которые вынуждены вдыхать пары компонентов асфальтобетонной смеси, городские власти, судя по всему, на стороне предпринимателя.
- Нас поразил ответ, где глава района Сергей Чулков заявляет, что асфальтобетонная установка будет приносить десятки миллионов рублей в бюджет, - говорят жители. – А во сколько же наши чиновники оценивают жизни людей, под окнами которых собираются делать асфальт? Наверное, гораздо дешевле, чем будущие доходы в бюджет.
Людмила Алексеевна Кузнецова, почетный житель Новониколаевского района, бывший педиатр,  на собственном опыте знает, чем может обернуться для здоровья детей, да и взрослых нахождение рядом с асфальтобетонным производством.
- Если ребенок живет в неблагополучной экологической обстановке, это грозит хроническими бронхитами, другими заболеваниями легких, - говорит Людмила Алексеевна. – Проблемы со здоровьем, полученные в детстве, будут аукаться всю жизнь.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что один из местных жителей, чей дом находится рядом с асфальтобетонной установкой, нанес надпись на здании администрации района «Корупция здесь» (орфография сохранена – прим. ред. ИА «Высота 102». За это его оштрафовали на 1 тысячу рублей.
Фото читателей ИА "Высота 102"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
19.04.2023 11:12
Экология 19.04.2023 11:12
Комментарии

0
Далее
Экология
19.04.2023 10:54
Экология 19.04.2023 10:54
Комментарии 0

0
Далее
Экология
18.04.2023 13:14
Экология 18.04.2023 13:14
Комментарии 0

0
Далее
Экология
17.04.2023 20:01
Экология 17.04.2023 20:01
Комментарии

0
Далее
Экология
17.04.2023 17:26
Экология 17.04.2023 17:26
Комментарии

0
Далее
Экология
17.04.2023 10:12
Экология 17.04.2023 10:12
Комментарии 0

0
Далее
Экология
13.04.2023 10:25
Экология 13.04.2023 10:25
Комментарии

0
Далее
Экология
11.04.2023 19:00
Экология 11.04.2023 19:00
Комментарии

0
Далее
Экология
10.04.2023 20:13
Экология 10.04.2023 20:13
Комментарии

0
Далее
Экология
07.04.2023 08:01
Экология 07.04.2023 08:01
Комментарии

0
Далее
Экология
06.04.2023 08:15
Экология 06.04.2023 08:15
Комментарии

0
Далее
Экология
05.04.2023 11:28
Экология 05.04.2023 11:28
Комментарии

0
Далее
Экология
04.04.2023 19:27
Экология 04.04.2023 19:27
Комментарии

0
Далее
Экология
29.03.2023 11:50
Экология 29.03.2023 11:50
Комментарии

0
Далее
Экология
27.03.2023 16:00
Экология 27.03.2023 16:00
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:21
Неустойчивая погода сохранится в Волгограде и области до майских праздниковСмотреть фотографии
20:20
Волгоградские гандболисты одержали две победы над ростовским «Лидером»Смотреть фотографии
19:22
В Волгоград привезут голову атланта и китайского дракона из царской резиденцииСмотреть фотографии
17:58
Росстат назвал самых бедных и богатых бюджетников Волгоградской области за 2022 годСмотреть фотографии
17:12
В Волгоградском планетарии напомнили о пике звездопада 23 апреляСмотреть фотографии
16:29
«Бог терпел?»: паломники показали убитую дорогу к монастырю под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:29
«В опасности дети»: в Волгоградской области готовят иск в суд о закрытии бетонного заводаСмотреть фотографии
14:50
«Рядом лежало ружье»: около пруда в Волгоградской области нашли тело пропавшего мужчиныСмотреть фотографии
14:00
Волжская ГЭС резко снизила объем воды для наполнения ериков под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:06
Спартаковцы заложили «Аллею чемпионов» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:59
«Издевался над ней всю ночь»: в Волгоградской области насильник влез в дом 87-летней бабушкиСмотреть фотографии
11:17
Две школьницы пострадали в ДТП с квадроциклами в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:09
В оранжерее волгоградского ботсада открылась выставка кактусовСмотреть фотографии
08:48
Десятки тысяч волгоградцев с 24 апреля останутся без горячей воды: список адресовСмотреть фотографии
08:27
В двух районах Волгоградской области увеличилось количество жителейСмотреть фотографии
21:14
В Волгоградской области увековечили память погибшего в СВО разведчикаСмотреть фотографии
20:45
Жителей Волгоградской области временно оставят без кино и новостейСмотреть фотографии
20:07
«Голову сломали»: под Волгоградом не смогли поднять утонувший мостСмотреть фотографии
19:11
Волгоградский «Ротор» играючи победил чемпиона области «Ахтубу» - 10:1Смотреть фотографии
18:51
Под Волгоградом после дождя появилась двойная радугаСмотреть фотографии
18:01
В центре Волгограда досрочно открыли движение на улице ПархоменкоСмотреть фотографии
17:09
«Проживаю в подвале, без света, в холоде»: 85-летняя пенсионерка из Попасной обратилась к сыну в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:06
В Волжском женщина с 16-летней дочерью воровали из супермаркетов едуСмотреть фотографии
15:32
«Жена и дети выпрыгивали из окон»: под Волгоградом сгорел дом настоятеля православной общиныСмотреть фотографии
14:50
Волгоградцам вернули переплаченные за ЖКУ 7 млн рублейСмотреть фотографии
14:31
Двухэтажный поезд с туристами прибыл на ж/д вокзал в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:08
В поселке под Волгоградом дотла сгорели сараи, пострадала девушкаСмотреть фотографии
13:50
Стали известны причины страшного ДТП с раскуроченным авто под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:33
В Волгограде жителям двух пострадавших от взрыва подъездов разрешили забрать вещиСмотреть фотографии
12:43
«Все четверо были вооружены»: в Волгограде компанию подростков расстреляли из пневматических винтовокСмотреть фотографии
 