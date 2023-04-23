Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», ранее проверка прокуратуры выявила, что участок, где местный предприниматель Юрий Моргунов, развернул производство асфальтобетонной смеси, депутаты Новониколаевского городского поселения необоснованно отнесли к производственной зоне. Несмотря на внесенное надзорным органом представление в Совет депутатов, нарушение не было устранено. В связи с чем 19 апреля прокуратура области направила в облсуд исковое заявление к Совету Новониколаевского городского поселения о признании недействительными правил в части отнесения участка, где находится АБЗ, к производственной зоне. Также проверка показала, что размещение модульной асфальтобетонной установки в жилой зоне противоречит положениям таблицы 7.1 СанПиН, а в районе асфальтобетонной установке было выявлено превышение предельно допустимого уровня звука.
Новониколаевский районный суд привлек предпринимателя Юрии Моргунова к административной ответственности и оштрафовал его за это на 900 рублей. Постановление об административном наказании бизнесмен обжаловал.
Людмила Алексеевна Кузнецова, почетный житель Новониколаевского района, бывший педиатр, на собственном опыте знает, чем может обернуться для здоровья детей, да и взрослых нахождение рядом с асфальтобетонным производством.
- Если ребенок живет в неблагополучной экологической обстановке, это грозит хроническими бронхитами, другими заболеваниями легких, - говорит Людмила Алексеевна. – Проблемы со здоровьем, полученные в детстве, будут аукаться всю жизнь.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что один из местных жителей, чей дом находится рядом с асфальтобетонной установкой, нанес надпись на здании администрации района «Корупция здесь» (орфография сохранена – прим. ред. ИА «Высота 102». За это его оштрафовали на 1 тысячу рублей.
Фото читателей ИА "Высота 102"