Расследования

Стали известны подробности массовой драки на юге Волгограда: видео и рассказ очевидца

Расследования 05.05.2023 19:35
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05.05.2023 19:35


В распоряжении редакции ИА «Высота 102» оказалось видео одной из массовых драк, произошедших накануне поздно вечером в двух районах Волгограда. Речь идет о столкновении двух группировок в Советском районе у дома № 74 по проспекту Университетскому недалеко от остановки «Зеленое кольцо». 



Очевидец конфликта Виктор Моисеев рассказал журналистам информагентства подробности столкновения двух противоборствующих сторон. 

— Сначала я услышал громкую речь. У меня как раз окно выходит на Университетский проспект. Кто-то на кого-то кричал, оскорблял, матерился. Какого-то акцента я не заметил, поэтому сначала даже и не мог подумать, что там были два лагеря. Где-то минут двадцать все кричали, а после я подошел к окну и заметил у светофора группу людей. Они матерились, но я не придал этому значения, — вспоминает Виктор. — Где-то минут через пять людей на улице стало больше, стало больше криков и шума, оскорблений, мата. С этого, кстати, все и началось. 

По словам волгоградца, он увидел одну большую группу неизвестных, часть из которых была в медицинских масках.

— Среди них были и те, кто не скрывали свои лица. Два человека отделились и подошли ко входу в «Магнит». Если там были камеры, их можно легко найти. Через пару минут они снова стали кому-то кричать. Тут я увидел еще одну группу людей, как я понял русских. Они маленькими группами по три-пять человек располагались через дорогу от дома, другие перебегали на эту сторону. Но бежали не по пешеходному переходу, а как придется. Стали ходить туда-сюда через дорогу, — продолжает Виктор. 


Потом, как уточнил очевидец, когда он в очередной раз подошел к окну, то заметил, что по левую сторону от него собралась еще одна группа людей.  

— Не знаю, какой национальности они были, но, скорее всего кавказцы.  Так мне показалось. Они стали кричать что-то группировке условно русских, которые бегали по дороге. «Кавказцев» было человек 20-30, на мой взгляд, а вот их оппонентов чуть больше, как мне кажется. Я не знаю, были они русские или только наполовину, мне кажется, что разницы нет. Часть из этой группы скрывала лица масками. Там были достаточные взрослые люди, на вид лет 30-35, — добавляет волгоградец. — «Кавказцы» держались вместе, а их оппоненты были поделены на мелкие группы и бегали туда-сюда. С этого момента и началась потасовка. 

Затем, после ожесточенной, но непродолжительной драки, как сообщил очевидец, со стороны дороги показались полицейские машины.  

— Приехал наряд полиции — два «уазика». Они сначала стояли на светофоре за дорогой с другой стороны. Поймали кого или нет, я не знаю, не видел из-за деревьев. Как только появились полицейские, участники потасовки разбежались кто куда. 


В ГУ МВД России по Волгоградской области в свою очередь пояснили, что по предварительной информации, конфликты носят бытовой характер и полицейские в настоящий момент устанавливают лиц, принимавших участие в потасовках. 

Напомним, что в этот же вечер произошло столкновение неизвестных у Ворошиловского ТЦ. На кадрах, оказавшихся в распоряжении редакции видно, что участники и этой драки также использовали медицинские маски, чтобы скрыть лица.  


Видео: Виктор Моисеев 

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