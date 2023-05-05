«Стреляли и кидали камнями»: в двух районах Волгограда неизвестные в масках устроили массовые драки

В Советском и Ворошиловском районах Волгограда произошли массовые драки. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники полиции устанавливают лиц, принимавших участие в конфликтах.

Со слов очевидцев, столкновения молодых людей, часть из которых была в медицинских масках, произошли у Ворошиловского ТЦ и у дома № 74 по проспекту Университетскому недалеко от остановки «Зеленое кольцо» на юге города.

В ГУ МВД России по Волгоградской области журналистам «Высоты 102» сообщили, что по предварительной информации, конфликты носят бытовой характер.

— Вечером 4 мая 2023 года в полицию города Волгограда поступили сообщения о конфликтных ситуациях между группами граждан, произошедших на территории Ворошиловского и Советского районов областного центра. На место были направлены наряды полиции, однако участники конфликта скрылись в одном случае до прибытия сотрудников, а во втором — увидев патрульные автомобили, — пояснили в региональном главке МВД. — Впоследствии из медучреждения поступила информация об обращении за медпомощью двоих молодых людей, получивших телесные повреждения в ходе данных конфликтов.

Как уточнили в полицейском ведомстве, сейчас по данным фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что в ход шли не только кулаки — некоторые не гнушались ударить противника кирпичом или камнем.

— Вчера около 23.00 толпа бежала у авторынка. Кидали камнями, выстрелы были. Искали друг друга по дворам, — рассказала жительница Советского района Светлана Меркулова.

По словам Яны Редкозубовой, одному из участников конфликта «кирпичом голову пробили, сломали нос и ногу». Некоторые подписчики анонимных Telegram-каналов не исключают, что всему виной мог послужить конфликт на национальной почве.

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