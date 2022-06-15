В Краснодаре 46-летний волгоградец поджег здание УФСБ

В Краснодаре задержан мужчина, бросивший «коктейль Молотова» в здание УФСБ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал Baza, им оказался 46-летний житель Волгоградской области Игорь Паскарь.

— Бутылка с зажигательной смесью прилетела во входную дверь здания ФСБ на улице Мира. Случился небольшой пожар — загорелся коврик для ног около входа. Его смогли потушить сами сотрудники, — цитирует информагентство авторов телеграм-канала. — Подозреваемого в попытке поджога задержали полицейские и передали его работникам ФСБ. При себе у него нашли тюбики с синей и желтой краской.

Как уточняет Baza, по версии оперативников, Паскарь пытался поджечь здание из хулиганских побуждений. Согласно открытым данным, Игорь Паскарь является уроженцем поселка Новониколаевского Волгоградской области.

В Волгограде ранее в СИЗО отправили 30-летнего Дениса Сердюка за поджог военкомата в Советском районе Волгограда. Следствием установлено, что фигурант дела 15 мая 2022 года забросил самодельные зажигательные устройства через окно в бытовку военного комиссариата. После совершения поджога мужчина поспешно ретировался. Позже злоумышленника задержали. Возбуждены два уголовных дела. В начале июля 2021 года местный житель попытался поджечь здание администрации Волгоградской области.

Фото: Игорь Паскарь / ok.ru / Baza / t.me

Читайте также:

Волгоградца за поджог военкомата заключили под стражу до 15 июля

Арестован метатель «коктейлей Молотова» в здание администрации Волгоградской области

