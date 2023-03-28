Политика

Вот это урожай: Волгоградский регион и Беларусь заключили 13 соглашений

Политика 28.03.2023 15:15
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28.03.2023 15:15

В Волгограде 28 марта состоялось совместное заседание белорусской делегации и совета при губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и ТЭК. По итогам мероприятия стороны заключили 13 соглашений о сотрудничестве между предприятиями легкой промышленности, химической и нефтехимической отраслей, а также стройиндустрии и образовательными учреждениями.   

По информации Андрей Бочарова, валовой региональный продукт  уже два года превышает 1 трлн рублей. При этом 30,5% приходится на долю промышленников, а 13,7% – на АПК. Весомый вклад вносят отрасли торговли, социальной сферы, транспорта, связи и строительства. 

Объем промпроизводства в регионе в прошлом году превысил 900 млрд рублей, что позволило вплотную приблизиться к экономическим показателям допандемийного периода, а объем агропромышленного производства превысил 251 млрд рублей, – подчеркнул губернатор Волгоградской области и поблагодарил за взаимодействие белорусских партнеров. – Предприятия и организации наших стран проявили друг к другу по-настоящему партнерское и даже братское отношение, оказав необходимое содействие и поддержку. Считаю, что именно так, в преодолении трудностей, и рождается подлинный технологический суверенитет – и в России, и в Белоруссии, укрепляется экономическая независимость и социально-экономическая устойчивость наших стран, на новом, более высоком уровне развивается двухстороннее взаимодействие.

Роман Головченко в свою очередь обратил внимание на то, что в российских регионах создано 37 сборочных производств белорусской техники, девять из них — с участием белорусского капитала. Активно развиваются и взаимная торговля – белорусы закупают у волгоградских предприятий алюминий, металлопрокат, подшипники, карбид кремния, химическую и сельскохозяйственную продукцию.

Уверен, что предприятия Волгоградской области примут активное участие в нашей совместной работе по реализации кооперационного сотрудничества, тем более, что у вас задумываются и успешно реализуются новые инвестпроекты, направленные на углубление технологических переделов, создание принципиально новых производств. Мы вас в этом поддерживаем и уверены, что так и должна развиваться богатая своим промышленным опытом Волгоградская область, — сказал Головченко

Сотрудничество в рамках новых договоренностей достигнуто между следующими предприятиями и организациями: 

  • ООО «Камышинский текстиль» и ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» договорились о поставке тканей белорусского производства в Камышин. 
  • АО «Волтайр-ПРОМ» и ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» будут поставлять металлокорд и бортовую бронзированную проволоку на волжский завод. 
  • АО «Каустик» и ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» достигли соглашения о поставках в Беларусь соляной кислоты. 
  • Союз туриндустрии Волгоградской области и Республиканский союз туристической индустрии организуют совместные мероприятия и программы в рамках детского и молодежного патриотического туризма. 
  • Волгоградский государственный аграрный университет и ОАО «Гомсельмаш» будут сотрудничать в подготовке кадров для АПК и развитии совместной научно-исследовательской деятельности.

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