В Котово идут масштабные поиски пропавшего Романа Серенко









В Котовском районе продолжаются поисковые мероприятия по розыску без вести пропавшего мужчины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, более 50 сотрудников полиции, кинологов со служебными собаками, волонтеров и местных жителей проводят обследование местности в Котовском районе, где 19 марта в последний раз видели 29-летнего Романа Серенко.













Напомним, Роман Серенко пропал 19 марта, уехав из дома на своем автомобиле. Затем машину мужчины нашли на обочине камышинской трассе. По словам очевидцев, его видели бредущим по этой дороге. Потом выяснилось, что в машине, которая стояла с севшим аккумулятором и с пустым баком, были обнаружены личные вещи пропавшего мужчины – наручные часы и разряженный мобильный телефон.





Приметы пропавшего: на вид 28-30 лет, рост 190-195 см, худощавого телосложения, волос короткий темно-русого цвета, глаза голубые. Особые приметы: шрам на подбородке, примерно 1 см., татуировка на правом предплечье в виде отпечатка руки, на груди в центре татуировка в виде кельтских узоров и льва с львицей. Был одет в одежду черного цвета.













Граждан, располагающих информацией о разыскиваемом, просьба сообщить по телефонам: (84455) 4-58-02 – дежурная часть Отдела МВД России по Котовскому району, +7 927 544 20 82 – оперативный сотрудник.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области/Роман Серенко VK.com