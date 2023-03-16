Расследования

Пытавшийся устроить пожар на Мамаевом кургане волгоградец был пьян

Расследования 16.03.2023 17:05
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16.03.2023 17:05


Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела о покушении на повреждение особо ценного объекта культурного наследия, фигурантом которого стал 27-летний житель областного центра. 

Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда на мотоцикле заехал на территорию Мамаева кургана. У подножия монумента «Родина-мать зовет!» он попытался поджечь мотоцикл. Однако его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о чрезвычайном происшествии на Мамаевом кургане, которое произошло сегодня, 16 марта в 7-20 ч. Мужчина на мотоцикле объехал шлагбаум, остановил транспортное средство на братской могиле и начал производить манипуляции с бензобаком, на котором имелось зажигательное устройство. В этот момент его заметили сотрудники охраны. 

Следователям предстоит установить мотивы совершенного преступления. 

Фото СУ СК по Волгоградской области

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