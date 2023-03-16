СУ СКР: прорвавшийся на Мамаев курган мотоциклист планировал совершить поджог

В Волгограде 16 марта мотоциклист прорвался на Мамаев курган, миновав шлагбаум. Не исключается, что мужчина готовился поджечь транспортное средство, однако вовремя был замечен охраной и обезврежен. Об этом ИА «Высота 102» сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.

По информации Буяновой, отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.243 УК РФ – покушение на повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

– По предварительным данным, около 07.20 27-летний житель Волгограда, управляя мотоциклом, объехал шлагбаум, после чего проник на территорию особо значимого объекта культурного наследия – Мамаев курган, – сообщила представитель СУ СКР. – Остановив мотоцикл на братской могиле, мужчина стал производить манипуляции с бензобаком, на котором имелось зажигательное устройство. В этот момент действия злоумышленника были замечены сотрудником охраны.

Увидев, что его обнаружили, мотоциклист попытался сбежать с места, но был задержан.

– В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального управления СКР. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственное подразделение для проведения неотложных следственных действий, – сообщает Дарья Буянова.

Следователям, в том числе, предстоит установить мотивы совершенного преступления.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области