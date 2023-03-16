Происшествия

СУ СКР: прорвавшийся на Мамаев курган мотоциклист планировал совершить поджог

Происшествия 16.03.2023 14:41
0
16.03.2023 14:41


В Волгограде 16 марта мотоциклист прорвался на Мамаев курган, миновав шлагбаум. Не исключается, что мужчина готовился поджечь транспортное средство, однако вовремя был замечен охраной и обезврежен. Об этом ИА «Высота 102» сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. 

По информации Буяновой, отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.243 УК РФ – покушение на повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 

–  По предварительным данным, около 07.20  27-летний  житель Волгограда, управляя мотоциклом,  объехал шлагбаум, после чего проник на территорию особо значимого объекта культурного наследия – Мамаев курган, – сообщила представитель СУ СКР. – Остановив мотоцикл на братской могиле, мужчина стал производить манипуляции с бензобаком, на котором имелось зажигательное устройство. В этот момент действия злоумышленника были замечены сотрудником охраны. 

Увидев, что его обнаружили, мотоциклист попытался сбежать с места, но был задержан. 

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального управления СКР. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственное подразделение для проведения неотложных следственных действий, – сообщает Дарья Буянова. 

Следователям, в том числе, предстоит установить мотивы совершенного преступления. 

Фото: СУ СК России по Волгоградской области

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
16.03.2023 11:00
Происшествия 16.03.2023 11:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.03.2023 10:17
Происшествия 16.03.2023 10:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2023 21:59
Происшествия 15.03.2023 21:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2023 16:08
Происшествия 15.03.2023 16:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2023 12:58
Происшествия 15.03.2023 12:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2023 10:41
Происшествия 15.03.2023 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2023 09:57
Происшествия 15.03.2023 09:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2023 18:46
Происшествия 14.03.2023 18:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2023 13:36
Происшествия 14.03.2023 13:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2023 13:11
Происшествия 14.03.2023 13:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2023 12:44
Происшествия 14.03.2023 12:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2023 11:56
Происшествия 14.03.2023 11:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2023 11:14
Происшествия 14.03.2023 11:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2023 18:04
Происшествия 13.03.2023 18:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2023 14:20
Происшествия 13.03.2023 14:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:50
Вышел трейлер нового сериала Федора БондарчукаСмотреть фотографии
14:41
СУ СКР: прорвавшийся на Мамаев курган мотоциклист планировал совершить поджогСмотреть фотографии
14:24
«Выдержит до 120 килограммов»: в Волгограде 18 марта запустят самую большую свадебную карусельСмотреть фотографии
13:54
В Волгоградской области избрали представителя в Общественную палату РФСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде годовщину воссоединения с Крымом отметят без митингаСмотреть фотографии
12:49
Волгоградский электромеханический завод банкротят из-за долга в 4,5 миллионаСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде семьям погибших участников СВО передали ордена МужестваСмотреть фотографии
12:20
Облкомприроды: в Волгограде с мая стартует сезон видеоохоты на мусорщиковСмотреть фотографии
11:49
Более 360 работников «Россети Юг» воспользовались поддержкой компании в виде компенсации процентов по ипотечным кредитамСмотреть фотографии
11:47
Волгоградские чиновники утвердили прошлогоднюю зарплату строителейСмотреть фотографии
11:32
В Волгоградской области осудят лже-инвалида за покушение на дачу взяткиСмотреть фотографии
11:11
Памятник Маршалу Жукову переселили с улицы в здание музея-панорамы «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
11:00
В Волгограде иномарка врезалась в толпу пешеходов. Есть погибшиеСмотреть фотографии
10:39
«Чебурашка» идет в гости: цифровая премьера кинохита в Wink состоится 16 мартаСмотреть фотографии
10:27
Есть признаки мошенничества: в Котово возбудили уголовное дело из-за схода новой дорогиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:24
Михайловскую ЦРБ обязали вернуть пенсионеру деньги за покупку жизненно важных лекарствСмотреть фотографии
10:17
«Схватился за столб и умер»: в Волжском мгновенная смерть мужчины попала на видеоСмотреть фотографии
09:50
В Волжском разыскали пропавшую в феврале 14-летнюю школьницуСмотреть фотографии
09:48
«Больше так продолжаться не может»: волгоградка из-за ссоры с мужем купила дом в «Бурковском парке» и не прогадалаСмотреть фотографии
09:25
В Волгоградской области похоронили сгоревшего в блиндаже срочника Вячеслава РассохинаСмотреть фотографии
08:33
Семейную пару из Ростова-на-Дону приговорили к колонии за обман волгоградских пенсионеровСмотреть фотографииCмотреть видео
08:09
«Где следователи?»: в Котово рассыпалась построенная 3 месяца назад дорога за 31 миллион рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
07:53
Дизтопливо подешевело за неделю в Волгоградкой области на 29 копеекСмотреть фотографии
21:59
В Волжском за долги арестовали полуприцеп-цистерну и иномаркуСмотреть фотографии
21:50
Выросла смена: юные волгоградские гандболистки идут за чемпионствомСмотреть фотографии
21:09
Дело о гибели семьи от взрыва газового баллона под Волгоградом дошло до судаСмотреть фотографии
20:18
Волгоградцам хотят ограничить площадь огородов до 6 сотокСмотреть фотографии
19:32
Простая формальность: многодетную волгоградку после пожара попросили на улицу из временного жильяСмотреть фотографии
17:54
«Давайте жить дружно»: в Волгограде задумались об уроках гуманного соседства с бездомными животнымиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:42
«Его называли батей»: в Волгограде увековечили память полковника, разминировавшего Мамаев курганСмотреть фотографии
 