Расследования

«Боимся, что разорится»: владельца скандального завода в Новониколаевке оштрафовали на 900 рублей

Расследования 14.03.2023 19:59
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14.03.2023 19:59


Владельца асфальтово-бетонного завода в рабочем поселке Новониколаевка Волгоградской области суд оштрафовал на 900 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Николаевского районного суда, индивидуальный предприниматель Юрий Моргунов был привлечен к оветственности в рамках рассмотрения дел об административном правонарушении за превышение уровня шума производственной установки. 

В материалах суда, в частности, говорится о том, что уровень шума установки по производству асфальтово-бетонной смеси был измерен с 5 по 7 декабря 2022 года  во время выезда сотрудников прокуратуры и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Было установлено, что при эксплуатации оборудования эквивалентные уровни звука в дневное время составляют 57 дБА, тогда как они не должны превышать показать 55 дБА, согласно санитарным нормам. 

В судебном заседании, помимо специалистов центра гигиены, выступили и местные жители, которые пожаловались на невыносимый шум от завода, расположившегося по соседству с жилыми домами на улице Народная, 169. 

Несмотря на то, что бизнесмен не согласился с тем, что его завод являлся источником повышенного шума, суд признал его виновным в совершении административного правонарушения. Определение суда не вступило в законную силу. 

- Боимся, что наш бизнесмен разорится от такого штрафа, - иронизируют жители. – Но наше здоровье и нервы стоят, мы думаем, гораздо больше. 

Между тем, как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, пока завод, который появился в непосредственной близости от частного сектора, в прошлом году, не работает. Однако люди опасаются, что этот перерыв – лишь дело времени. В настоящее время прокуратура готовит исковое заявление к администрации Новониколаевского района о возможном исключении из правил землепользования и застройки городского поселения территориальной зоны производственного значения, где в настоящее время располагается завод. 

Также в прокуратуре местным жителям сообщили, что предприниматель Юрий Моргунов освоил на реализации проекта по строительству АБЗ свыше 60 миллионов рублей. А планируемые поступления в бюджет от деятельности его предприятия ожидаются в размере около 110 миллионов рублей в год в качестве налога на добавленную стоимость. 

Жители уверены, что бизнесмен постарается вернуть затраченные деньги на возведение установки в сжатые сроки, а значит, завод может заработать в ближайшее время, а значит, жизнь людей снова превратится в ад. 

Напомним, новониколаевцы выступают против соседства с заводом, который они называют «битумной душегубкой». Производственная установка расположилась в близости от частных домов, при этом жители жаловались на черный дым и громкие звуки, которыми сопровождались ее эксплуатация. Однако городские чиновники уверяли, что при размещении установки закон не был нарушен. 

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