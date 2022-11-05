Кроме того, прокуратура выявила нарушения в процедуре отнесения участка к производственной зоне, что дало возможность предпринимателю, проигнорировав возмущение проживающих рядом жителей, установить завод едва ли не под окнами жилых домов. Так, при подготовке указанного документа градостроительного зонирования органом местного самоуправления была нарушена статья 36 Градостроительного кодекса РФ.
- При разработке правил землепользования и застройки р.п. Новониколаевский не было учтено, что земельный участок, отнесенный к производственной зоне, расположен в границах жилой застройки и его использование в производственных целях нарушит право граждан на благоприятную среду проживания, - говорится в документе.
Мало того, прокуратура установила, что в соответствии с СанПин, размещение модульной асфальтобетонной установки возможно лишь в случае, когда это предусмотрено проектной документацией для реконструкции или строительства линейного объекта. Однако данный участок, где предприниматель развернул промышленное производство, не входит в границы строительства какой-либо дороги.
- В этой связи в адрес правообладателя участка администрацией городского поселения направлено письмо с разъяснениями, а также отражающее сведения о необходимости использования данного участка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства – но не для целей размещения модульной асфальтобетонной установки, - резюмируется в документе.
Жители улиц Северна, Кленовая, 8 марта, Автодорожная, Народная, Привокзальная, дома которых оказались рядом с возведенным асфальтобетонным заводом, не могут поверить, что, наконец, им удалось доказать очевидное – что промышленная установка не может работать в зоне жилой застройки.
- С начала лета мы неоднократно обращались к руководству администрации Новониколаевского района и каждый раз слышали в ответ «железный аргумент» - мол, участок отнесен к производственной зоне, а значит, там может быть размещен асфальтобетонный завод, - говорят жители райцентра. – Чиновники, оказывается, внесли такие изменения еще в 2020 году, не имея на это законных оснований и в буквальном смысле слова наплевав на людей, которые здесь живут. А, когда мы стали жаловаться, они опирались на свое незаконное решение. Мало того, как мы выяснили, назначение участка, где сейчас стоит АБЗ, было исправлено в начале августа этого года. А глава Новониколаевского района Сергей Чулков уже после этой даты продолжал нам отвечать, что эта зона является производственной. Мы считаем, что чиновники должны ответить то ли за случайную «ошибку», то ли за умышленные действия, которые они совершили в угоду местному бизнесу.
Между тем, несколько месяцев, пока предприниматель строил завод, превратили жизнь новониколаевцев, оказавшихся по соседству с грязным и опасным производством, в настоящий кошмар.
- Из-за сильного шума, которым сопровождались работы, не могли спать дети, не помогали даже закрытые окна, - рассказывают новониколаевцы. – Мы уже не говорим про тяжелый запах и загрязнение от асфальтобетонной установки. Черный дым шел прямо на детскую площадку, где играли малыши. Одна из женщин, у которой была онкология, даже вынуждена была уехать из своего дома - боялась, что болезнь вернется из-за отравленного воздуха.
По словам местных жителей, в настоящее время завод по каким-то причинам прекратил работу. Возможно, это связано с проверкой, которую проводила прокуратура.
- Мы очень надеемся, что предприниматель заберет свою установку и найдет другое место для ее размещения, - говорят местные жители. – То, что было очевидно для нас, что нельзя строить завод рядом с домами, почему-то долгое время игнорировали местные власти, а также другие ведомства, куда мы обращались. Спасибо прокуратуре, что защитила нас!