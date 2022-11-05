Экология

"Жили в черном дыму": в Волгоградской области чиновники нарушили закон для размещения асфальтового завода в поселке

Экология 05.11.2022 13:40
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05.11.2022 13:40



Отчаявшиеся жители рабочего поселка Новониколаевский Волгоградской области спустя несколько месяцев  эпопеи с направлением жалоб в различные инстанции на работающий рядом с жилыми домами асфальтобетонный завод, наконец, получили радостную весть. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, проверка, проведенная прокуратурой Волгоградской области, нашла многочисленные нарушения в действиях чиновников администрации городского поселения, которые привели к тому, что предпринимателю позволили обустроить опасное производство на ул. Народной, 169, менее, чем в ста метрах от жилых домов.

В частности, в документе, подписанным начальником отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и экологии областной прокуратуры С.С.Истоминым, сообщается, что владелец земельного участка, где недавно появилась асфальтобетонная установка, перед началом производственной деятельности должен был разработать  проект санитарно-защитной зоны, провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу данного проекта и согласовать его с Роспотребнадзором. Однако, как выяснилось, никаких документов от предпринимателя Моргунова для разработки проекта санитарно-защитной зоны в ведомство не поступало.

Кроме того, прокуратура выявила нарушения в процедуре отнесения участка к производственной зоне, что дало возможность предпринимателю, проигнорировав возмущение проживающих рядом жителей, установить завод едва ли не под окнами жилых домов. Так, при подготовке указанного документа градостроительного зонирования  органом местного самоуправления была нарушена статья 36 Градостроительного кодекса РФ.

- При разработке правил землепользования и застройки р.п. Новониколаевский не было учтено, что земельный участок, отнесенный к производственной зоне, расположен в границах жилой застройки и его использование в производственных целях нарушит право граждан на благоприятную среду проживания, - говорится в документе.

В связи с этим главе администрации городского поселения внесено представление, по результатам которого организовано внесение изменений в генплан и правила, не предусматривающие использование данного участка в производственных целях, цитата из ответа.

Мало того, прокуратура установила, что в соответствии с СанПин, размещение модульной асфальтобетонной установки возможно лишь в случае, когда  это предусмотрено проектной документацией для реконструкции или строительства линейного объекта. Однако данный участок, где предприниматель развернул промышленное производство,  не входит в границы строительства какой-либо дороги.

- В этой связи в адрес правообладателя участка администрацией городского поселения направлено письмо с разъяснениями, а также отражающее сведения о необходимости использования данного участка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства – но не для целей размещения модульной асфальтобетонной установки, - резюмируется в документе.

Жители улиц Северна, Кленовая, 8 марта, Автодорожная, Народная, Привокзальная, дома которых оказались рядом с возведенным асфальтобетонным заводом, не могут поверить, что, наконец, им удалось доказать очевидное – что промышленная установка не может работать в зоне жилой застройки.

- С начала лета мы неоднократно обращались к руководству администрации Новониколаевского района и каждый раз слышали в ответ «железный аргумент» - мол, участок отнесен к производственной зоне, а значит, там может быть размещен асфальтобетонный завод, - говорят жители райцентра. – Чиновники, оказывается, внесли такие изменения еще в 2020 году, не имея на это законных оснований и в буквальном смысле слова наплевав на людей, которые здесь живут. А, когда мы стали жаловаться, они опирались на свое незаконное решение. Мало того, как мы выяснили, назначение участка, где сейчас стоит АБЗ, было исправлено в начале августа этого года. А глава Новониколаевского района Сергей Чулков уже после этой даты продолжал нам отвечать, что эта зона является производственной. Мы считаем, что чиновники должны ответить то ли за случайную «ошибку», то ли за умышленные действия, которые они совершили в угоду местному бизнесу.

Между тем, несколько месяцев, пока предприниматель строил завод, превратили жизнь новониколаевцев, оказавшихся по соседству с грязным и опасным производством, в настоящий кошмар.

- Из-за сильного шума, которым сопровождались работы, не могли спать дети, не помогали даже закрытые окна, - рассказывают новониколаевцы. – Мы уже не говорим про тяжелый запах и загрязнение от асфальтобетонной установки. Черный дым шел прямо на детскую площадку, где играли малыши. Одна из женщин, у которой была онкология, даже вынуждена была уехать из своего дома - боялась, что болезнь вернется из-за отравленного воздуха.

По словам местных жителей, в настоящее время завод по каким-то причинам прекратил работу. Возможно, это связано с проверкой, которую проводила прокуратура.

- Мы очень надеемся, что предприниматель заберет свою установку и найдет другое место для ее размещения, - говорят местные жители. – То, что было очевидно для нас, что нельзя строить завод рядом с домами, почему-то долгое время игнорировали местные власти, а также другие ведомства, куда мы обращались. Спасибо прокуратуре, что защитила нас!

Интересно, что местные чиновники, видимо, совсем забыли, что около шести лет назад на этом же месте уже функционировал подобный завод, который также портил жизнь и экологию в данной части райцентра. Активистам и местным жителям понадобилось немало времени, чтобы добиться в суде его закрытия. Но, видимо, чьи-то алчные интересы перевесили здравый смысл и позволили повториться той скандальной ситуации точь-в-точь.

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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