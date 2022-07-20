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«Раньше был за нас»: Роспотребнадзор отказался защищать жителей Волгоградской области от битумной «душегубки»

Главное 20.07.2022 15:54
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20.07.2022 15:54


В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отказались проводить проверку на предмет возможных нарушений санитарного законодательства при строительстве асфальтового завода в рабочем поселке Новониколаевский. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, которые пытаются не допустить появления опасного производства в непосредственной близости от их домов, они разочарованы ответом из ведомства на отправленную жалобу, которым им сообщили, что не будут вмешиваться в ситуацию. 

– В проверке возможных нарушений санитарного законодательства в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области нам отказали на основании моратория на эту деятельность, введенного правительством РФ в марте 2022 года, – рассказали жители. – Как оказалось, такие проверки могут теперь проводиться только после согласования с органами прокуратуры и, внимание: «при наличии непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан». Конечно, тяжкий вред от соседства с будущим заводом мы еще не получили по причине того, что он пока не введен в эксплуатацию. Так все наши действия и направлены на то, чтобы не допустить этого! По логике Роспотребнадзора получается, что надо подождать, пока мы получим болезни легких или, не дай Бог, еще чего похуже, когда будем дышать этими выбросами каждый день. Потом еще ведь надо доказать связь между производством битума и нашим здоровьем, ну а потом, может быть, и получится отстоять наше право на благоприятную окружающую среду. 


Неутешительный ответ пришел на обращение жителей и из администрации Новониколаевского района. 

Глава района Сергей Чулков сообщил новониколаевцам, что «вопрос размещения АБЗ (асфальто-битумного завода) на земельном участке, который принадлежит на праве собственности предпринимателю Юрию Моргунову, не относится к вопросам местного значения».

– Все открестились от нашей проблемы, и получается, что интересы бизнеса для чиновников важнее, чем мы, простые люди, и наши дети, благополучие которых, как у нас любят говорить, на первом месте у государства, – констатируют жители Новониколаевского. – Но мы уже жили в кромешном аде, когда несколько лет назад здесь уже работал подобный завод, задыхаясь в собственных домах и гуляя по дорожкам, покрытым черно-серой пылью. Теперь нам снова хотят подсунуть эту «душегубку» прямо к нашим домам и участкам, и при этом еще пытаются нас убедить, что все происходит по закону. 


Между тем, несколько лет назад, когда жители уже боролись за прекращение работы подобного завода, на стороне новониколаевцев был все тот же Роспотребнадзор. 

– Именно Роспотребнадзор подавал иск в суд и вел тяжбы с хозяевами завода, – вспоминают жители. – Тогда исковые требования ведомство обосновывало как раз нарушением владельцами предприятия санитарного законодательства и заботой о нашем здоровье. А теперь, когда на том же самом месте собираются возводить такой же точно завод, нам предлагают фактически подождать, когда нам нанесут «тяжкий вред здоровью».

Новониколаевцы не верят, что битумный завод будет представлять из себя мобильную установку, как заверил их глава района Сергей Чулков, да еще и со «смешной» производительностью – всего 60 тонн в сутки. 

– Глава района считает, что на этом основании разрешения на строительство некапитального объекта не потребуется, – высказываются люди. – Однако надо понимать, что битумное производство – это целый комплекс объектов, в том числе, битумохранилища, а также другие постройки. Конечно же, они все имеют тесную связь с землей, а потому мобильными их назвать нельзя. К тому же будущий завод будет работать от обычной стационарной газовой трубы. Тем не менее, почему-то глава нашего района называет это производство «мобильным», как будто это будет такая маленькая печка на колесиках. 


Однако люди не собираются сдаваться. 

– Если и чиновники, и контролирующие органы думают, что мы смиримся, они ошибаются, – говорят жители. – Нас собираются снова травить, но и мы постараемся отравить жизнь тем, кто задумал вредное производство у нас под окнами.

Напомним, жители рабочего поселка Новониколаевский выступают против планов предпринимателя обустроить завод по производству асфальта и битума на ул. Народной, в нескольких десятках метров от жилых домов. Новониколаевцы даже обратились за помощью к своей землячке, известной разведчице Анне Чапман. Кроме того, жители опасаются, что производственная площадка с битумными ямами, не все из которых огорожены, может представлять угрозу для жизни и здоровья детей. Недавно в одну из таких ям провалился козел. 


Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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