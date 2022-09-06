Жители частного сектора Новониколаевского Волгоградской области, рядом с которыми – на улице Народная 169 – вовсю идет строительство асфальтобетонного завода, зафиксировали на видео страшные звуки, которых пугаются маленькие дети. Видео прислала в редакцию многодетная мама Антонина Буданцева, утверждающая, что дети не могут спать от того, что происходит на стройке.

– Мы живем, как на полигоне, такое ощущение, что здесь идут стрельбы, – негодуют жители. – И это еще цветочки, как мы понимаем. Все «прелести» соседства с бетонным заводом нас ждут впереди. Когда они завозили сюда гранитный щебень, у нас все деревья покрылись серой пылью. Спасибо, дождик все смыл. Но это они еще даже не начинали работать.





Между тем, новониколаевцы продолжают бороться за остановку строительства завода, который расположился всего в тридцати метрах от ближайших домов.

– Мы уже в который раз обратились к главе района Сергею Чулкову за помощью, но он нас не слышит, – рассказали ИА «Высота 102» жители. – Глава района снова нам заявил, что на земельном участке, который выкупил участок рядом с нашими домами предприниматель Юрий Моргунов, будет работать мобильная асфальтобетонная установка. А размещение такой установки не противоречит градостроительным нормам.

При этом жители недоумевают: о какой мобильной установке идет речь, если оборудование монтируют на стационарной бетонной основе. Кроме того, битумохранилища и другие вспомогательные объекты находятся также на земле. К тому же объект подключен к газовой сети.

– Никаких колесиков, на которых завод можно было бы куда-то перевезти, здесь нет, и нам непонятно, почему глава района этого не видит, – возмущаются люди.

В Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора жителям пояснили, что завод, который возводит предприниматель Юрий Моргунов, будет являться производственным объектом III класса опасности. Но никакой опасности районные власти для людей не видят.





В облкомприроды также заявили об отсутствии оснований для проведения контрольного мероприятия «ввиду недостоверности сведений о причинении ущерба или об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям». В ведомстве заявили, что визуально осмотрели участок и «зафиксировали факт монтажа передвижного АБЗ, складирование строительных материалов в виде гранитного щебня разных фракций и отсева». В облкомприроды заверили, что какая-либо другая хозяйственная деятельность на участке не осуществляется.

Однако эту самую деятельность вынуждены ежедневно наблюдать жители домов, под боком у которых развернул свой бизнес местный предприниматель.

Почетный житель Новониколаевского района, бывший врач-педиатр Людмила Кузнецова, уверена, что чиновники и все, кто давал разрешение на ввод АБЗ и сейчас не видят никаких нарушений в его строительстве, будут в ответе за здоровье людей, которые здесь живут.

– Они не жили под трубами АБЗ и не дышали этим отравленным воздухом, из-за которого люди заболевали онкологией и астмой. И это не просто слова. У жителей домов, рядом с которыми будет дымить и отравлять воздух этот завод, подтверждены все эти диагнозы. В свое время мы всем миром вставали, чтобы прекратить работу двух подобных предприятий. И нам удавалось добиться этого в судах. Мы уверены, что и сейчас у нас все получится. На совесть тех, кто в этом участвует, уповать бесполезно. Есть и другие законные пути, по которым мы непременно пойдем.