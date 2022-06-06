Экология

«А вы их битумом пробовали?»: в Волгоградской области рядом с жилым сектором возводят асфальтовый завод

Экология 06.06.2022 19:35
0
06.06.2022 19:35





Жители Новониколаевска Волгоградской области требуют запретить строительство битумного завода, который собираются возводить в непосредственной близости от нескольких улиц частного сектора.Чтобы показать шаговую доступность производства от жилых домов, новониколаевцы сняли на видео дорогу до будущего завода от своих подворий, которая заняла всего несколько минут.


- Лет пять назад здесь уже работал асфальтовый завод, - рассказали ИА «Высота 102» новониколаевцы, проживающие на улицах Северная, Кленовая, 8 Марта, Автодорожная и Привокзальная. – Это был ад. Нам было нечем дышать, окна при 30-градусной жаре невозможно было открыть. На листве вокруг всегда был серый налет. Кто-то зарабатывал деньги, а наши дети – астму. Как только ветер дул в сторону наших улиц, мы бежали прятаться в дом. Теперь вот опять кому-то в голову пришла «гениальная» мысль – открыть битумное производство чуть ли не в наших огородах.



По словам местных жителей, только благодаря активной позиции новониколаевцев  и помощи почетного гражданина Новониколаевского района Людмилы Алексеевны Кузнецовой удалось закрыть завод, который портил воздух и жизнь горожан.

- Кто дал разрешение на строительство битумного завода, если предыдущий был закрыт по решению суда? Куда смотрит районная власть?  Почему его нельзя построить подальше от райцентра? – эмоционально обсуждают жители произошедшее.



В городском мессенджере откликнулась и Людмила Алексеевна Кузнецова, которая в свое время  много сделала для того, чтобы завод прекратил свою вредную для людей деятельность.

- Возможно, завод новый и он будет работать без выбросов, шумов, а все показатели будут нормальными? Это утопия. Одна только разгрузка в 30 метрах от жилого дома чего стоит, - поделилась своим мнением Людмила Алексеевна. – Сейчас уже начались подготовительные работы к приему передвижного АБЗ. Он передвижной только до того момента, пока не занял стационарное место и не начал пользоваться стационарными услугами: разогрев битума в стационарных открытых емкостях, использование газа, электричества, железной дороги. Вот почему не хотят искать безопасное для населения место. Все есть. Ставь и работай. Кроме отравы, выбрасываемой в воздух, АБЗ несут угрозу с точки зрения противопожарной безопасности и взрывоопасности. Поэтому они и отнесены ко 2 классу опасности. При этом санитарная зона должна быть на расстоянии не менее 500 метров без единого жилого дома.



Однако в администрации Новониколаевского района, куда люди обратились с жалобами на возрождаемое битумное производство, горожан заверили, что все  делается в соответствии с правилами землепользования и застройки населенного пункта.

- В соответствии с правилами земельный участок по ул. Народная, 169 в р.п. Новониколаевск расположен в производственной территориальной зоне, которая предназначена для размещения промышленных предприятий, - говорится в ответе, подписанным и.о. главы администрации Новониколаевского района Сергеем Парамоновым. – Таким образом, правообладатель земельного участка по данному адресу имеет право использовать его в соответствии с разрешенным использованием, соблюдая при этом требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

Однако люди не верят заверению чиновников, что все делается в соответствии с вышеперечисленными правилами. Некоторые жители уже предложили им перенести сюда администрацию района, чтобы на собственном опыте убедиться в «безопасности» производства.

За защитой своих прав новониколаевцы также обратились в прокуратуру.



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экология
05.06.2022 18:55
Экология 05.06.2022 18:55
Комментарии

0
Далее
Экология
03.06.2022 20:00
Экология 03.06.2022 20:00
Комментарии

0
Далее
Экология
02.06.2022 19:50
Экология 02.06.2022 19:50
Комментарии

0
Далее
Экология
02.06.2022 10:46
Экология 02.06.2022 10:46
Комментарии

0
Далее
Экология
28.05.2022 16:41
Экология 28.05.2022 16:41
Комментарии

0
Далее
Экология
28.05.2022 07:54
Экология 28.05.2022 07:54
Комментарии

0
Далее
Экология
27.05.2022 17:26
Экология 27.05.2022 17:26
Комментарии

0
Далее
Экология
22.05.2022 14:01
Экология 22.05.2022 14:01
Комментарии

0
Далее
Экология
22.05.2022 08:24
Экология 22.05.2022 08:24
Комментарии

0
Далее
Экология
20.05.2022 11:44
Экология 20.05.2022 11:44
Комментарии

0
Далее
Экология
19.05.2022 07:48
Экология 19.05.2022 07:48
Комментарии

0
Далее
Экология
18.05.2022 12:10
Экология 18.05.2022 12:10
Комментарии

0
Далее
Экология
18.05.2022 08:45
Экология 18.05.2022 08:45
Комментарии

0
Далее
Экология
17.05.2022 18:46
Экология 17.05.2022 18:46
Комментарии

0
Далее
Экология
17.05.2022 08:43
Экология 17.05.2022 08:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:11
По делу волгоградского генерала Музраева выступят 5 свидетелейСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде из автобуса № 77 экстренно госпитализировали подросткаСмотреть фотографии
20:12
«Град пробивал теплицы»: жители Волгоградской области подсчитывают ущерб от стихииСмотреть фотографии
19:35
«А вы их битумом пробовали?»: в Волгоградской области рядом с жилым сектором возводят асфальтовый заводСмотреть фотографииCмотреть видео
19:32
В Волгограде закрывается первый ковидарий на базе больницы № 5Смотреть фотографии
19:10
Что-то не сходится: 70% опрошенных волгоградцев опровергли данные Росстата по зарплатамСмотреть фотографии
18:20
В Волгограде бизнесмен два года «водил за нос» налоговуюСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде мужчина вскрыл Красное&Белое парой бутылок игристого – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:53
В Волгоградской области у раненой собаки случайно обнаружили бешенствоСмотреть фотографии
17:15
Все вопросы к РПН: в мэрии не готовы назвать места для пляжного отдыха волгоградцевСмотреть фотографии
17:08
Волгоградских ветеранов ВОВ бесплатно будет катать на такси «Яндекс»Смотреть фотографии
16:47
Международное издание включило волгоградский музей-заповедник в топ-10 музеев РоссииСмотреть фотографии
15:58
«Вся надежда на суд»: север Волгограда рискует стать очагом страшных пожаровСмотреть фотографииCмотреть видео
15:41
Суды Волгоградской области вновь открыли для журналистовСмотреть фотографии
15:15
Танцевальные баттлы, концерты и салют: куда сходить и что посмотреть в Волгограде на День РоссииСмотреть фотографии
14:29
Волгоградских чиновников заставили взяться за головы и дорогиСмотреть фотографии
14:01
«Следить надо было лучше»: пенсионерка, забившая зверски хаски под Волгоградом, получила 3 года условноСмотреть фотографии
13:59
Банк Уралсиб снизил ставки по кредитам для малого бизнесаСмотреть фотографии
13:51
В Волгоградской области ищут пропавшего 9 мая мужчинуСмотреть фотографии
12:44
В лобовом ДТП с рейсовым автобусом погиб 38-летний волгоградецСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде жительница Москвы ответит за гибель семьи в дорожной аварииСмотреть фотографии
12:20
Опубликовано 10-минутное видео мощного потопа под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:58
В ГУ МВД рассказали о задержании мужчин с оружием возле школы ВолгоградаСмотреть фотографии
11:45
Стали известны подробности о доходах депутатов Волжской гордумыСмотреть фотографии
11:13
В съемной квартире в Волгограде нашли труп 24-летнего иностранцаСмотреть фотографии
11:10
Бочаров поручил чиновникам открыть фонтаны и пляжи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:41
«Не наступить бы на те же грабли»: депутат ГД Савченко о перспективах тесного партнерства России и КНРСмотреть фотографии
10:29
Отца утонувшего под Волгоградом ребенка отправили на полиграфСмотреть фотографии
10:18
Почти по 7 тыс. за день: директора школ, лицеев и гимназий Центрального района Волгограда озвучили свои зарплатыСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде у школы № 24 задержаны двое мужчин с оружиемСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 