«А вы их битумом пробовали?»: в Волгоградской области рядом с жилым сектором возводят асфальтовый завод















Жители Новониколаевска Волгоградской области требуют запретить строительство битумного завода, который собираются возводить в непосредственной близости от нескольких улиц частного сектора.Чтобы показать шаговую доступность производства от жилых домов, новониколаевцы сняли на видео дорогу до будущего завода от своих подворий, которая заняла всего несколько минут.











- Лет пять назад здесь уже работал асфальтовый завод, - рассказали ИА «Высота 102» новониколаевцы, проживающие на улицах Северная, Кленовая, 8 Марта, Автодорожная и Привокзальная. – Это был ад. Нам было нечем дышать, окна при 30-градусной жаре невозможно было открыть. На листве вокруг всегда был серый налет. Кто-то зарабатывал деньги, а наши дети – астму. Как только ветер дул в сторону наших улиц, мы бежали прятаться в дом. Теперь вот опять кому-то в голову пришла «гениальная» мысль – открыть битумное производство чуть ли не в наших огородах.



















- Кто дал разрешение на строительство битумного завода, если предыдущий был закрыт по решению суда? Куда смотрит районная власть? Почему его нельзя построить подальше от райцентра? – эмоционально обсуждают жители произошедшее.















В городском мессенджере откликнулась и Людмила Алексеевна Кузнецова, которая в свое время много сделала для того, чтобы завод прекратил свою вредную для людей деятельность.





- Возможно, завод новый и он будет работать без выбросов, шумов, а все показатели будут нормальными? Это утопия. Одна только разгрузка в 30 метрах от жилого дома чего стоит, - поделилась своим мнением Людмила Алексеевна. – Сейчас уже начались подготовительные работы к приему передвижного АБЗ. Он передвижной только до того момента, пока не занял стационарное место и не начал пользоваться стационарными услугами: разогрев битума в стационарных открытых емкостях, использование газа, электричества, железной дороги. Вот почему не хотят искать безопасное для населения место. Все есть. Ставь и работай. Кроме отравы, выбрасываемой в воздух, АБЗ несут угрозу с точки зрения противопожарной безопасности и взрывоопасности. Поэтому они и отнесены ко 2 классу опасности. При этом санитарная зона должна быть на расстоянии не менее 500 метров без единого жилого дома.















Однако в администрации Новониколаевского района, куда люди обратились с жалобами на возрождаемое битумное производство, горожан заверили, что все делается в соответствии с правилами землепользования и застройки населенного пункта.





- В соответствии с правилами земельный участок по ул. Народная, 169 в р.п. Новониколаевск расположен в производственной территориальной зоне, которая предназначена для размещения промышленных предприятий, - говорится в ответе, подписанным и.о. главы администрации Новониколаевского района Сергеем Парамоновым. – Таким образом, правообладатель земельного участка по данному адресу имеет право использовать его в соответствии с разрешенным использованием, соблюдая при этом требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.





Однако люди не верят заверению чиновников, что все делается в соответствии с вышеперечисленными правилами. Некоторые жители уже предложили им перенести сюда администрацию района, чтобы на собственном опыте убедиться в «безопасности» производства.







За защитой своих прав новониколаевцы также обратились в прокуратуру.

По словам местных жителей, только благодаря активной позиции новониколаевцев и помощи почетного гражданина Новониколаевского района Людмилы Алексеевны Кузнецовой удалось закрыть завод, который портил воздух и жизнь горожан.