Уголовное дело в отношении 31-летней жительницы поселка Нижние Черни Волгоградской области взяла на контроль прокуратура региона. Как стало известно ИА «Высота 102», фигурантка дела Анна Т. — многодетная мать.





— Прокуратурой Волгоградской области взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом в отношении 31-летней жительницы Котельниковского района, — сообщила информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Семья подозреваемой на профилактических учетах не состояла.

Как стало известно журналистам ИА «Высота 102», подозреваемая в насилии над малолетним ребенком женщина — многодетная мать. Сейчас ее дети находятся под присмотром супруга. Сама мать трехлетнего мальчика – 28-летняя Нина Ш. – готовится к очередным родам.

Собственный источник информагентства в экстренных службах рассказал, что у трехлетнего ребенка при госпитализации были выявлены многочисленные травмы головы. Судя по всему, женщина в воспитательных целях лупила малыша по лицу. Пытаясь укрыться от ударов, ребенок закрывался руками.

— У ребенка были обнаружены травмы головы. На момент госпитализации под вопросом были внутричерепная гематома и закрытая черепно-мозговая травма, ссадины. Также несложно было разглядеть множественные гематомы на руках и ногах, — рассказал собеседник информагентства. — Малыша транспортировали в больницу № 7 Волгограда. При этом, вероятно, из-за травм головы у него отмечались судороги.

В следственных органах дату задержания женщины не называют. Как стало известно ИА «Высота 102», свое трехлетие мальчик отметил буквально на днях – в начале марта.

В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам «Высоты 102» сообщили, что врачи продолжают оказывать ребенку необходимую помощь.

— Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести, — прокомментировали в облздраве.

Сейчас Анна Т. задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, как уточнили в прокуратуре Волгоградской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.