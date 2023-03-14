Расследования

Била, чтобы успокоить. Жительница Волгоградской области истязала 3-летнего племянника

Расследования 14.03.2023 09:14
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14.03.2023 09:14


В Волгоградской области задержана 31-летняя жительница поселка Нижние Черни Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», родную тетю подозревают в избиении 3-летнего племянника. 



— 13 марта 2023 года в медучреждение Котельниковского района Волгоградской области доставлен трехлетний мальчик с множественными телесными повреждениями. По данному факту Котельниковским МрСО СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. 

По версии следствия, 3-летний мальчик, пока его мать находилась в больнице, временно проживал со своей родственницей — 31-летней родной тетей в одном из частных домов по переулку Речной поселка Нижние Черни Волгоградской области. Установлено, что с февраля по март 2023 года подозреваемая, будучи недовольной поведением племянника, систематически избивала его, пытаясь таким образом успокоить ребенка. 

Сейчас ребенка доставили в медучреждение Волгограда, где врачи продолжают оказывать ему необходимую помощь. Состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести.

— Подозреваемся задержана порядке ст.ст.91-92 УПК РФ.  Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавила Буянова. 

Видео: СУ СКР по Волгоградской области 

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