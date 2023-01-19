Отец пострадавшего в смертельном ДТП с КАМАЗом 40-летнего волгоградца рассказал журналистам ИА «Высота 102», что происходило внутри салона маршрутки в момент столкновения с многотонной махиной. Александр сообщил, что его сын до сих пор находится в шоковом состоянии — от смерти его отделяли в буквальном смысле считанные сантиметры.





— Он в глубоком шоке. Один раз мне все рассказал, а теперь из него слова не вытянешь, — поделился отец пострадавшего. — Сын в тот день ехал к другу в Авиагородок. Зашел в маршрутку, места свободные были, никто не стоял в салоне. Сначала хотел сесть на правую сторону, но потом, как он говорит, его кто-то толкнул и он пересел на противоположную сторону. Получается, что чудом избежал смерти.

Водитель КАМАЗа, как рассказал Александр, с огромной скоростью мчался на красный свет, и даже не предпринял попытки затормозить перед маршруткой.

— На красный пролетел и стукнул их в правый бок, протащил маршрутку вперед. В это время люди полетели на дорогу, — продолжил Александр. — Сын в момент удара сильно ударился головой, говорит, что прямо искры из глаз посыпались, ему зажало ногу, но он сумел освободиться. В это момент подбежал водитель иномарки, которую маршрутка задела после удара КАМАЗа. Они вместе с моим сыном стали вытаскивать детей из салона.





Александр уточняет, что его сына отвезли в больницу, но он отказался от госпитализации.

— Он у меня с характером, всегда стоит на своем. Уперся и говорит — нет, не хочу в больнице лежать. Сейчас дома сидит. У него ушибы, нога болит, ребра, немного подташнивает. Но говорит, что ничего ему не нужно, мол, и так все пройдет.





По словам Александра, сразу после сообщения сына об аварии он тоже приехал на место происшествия. Мужчина, в прошлом занимавшийся перевозками, уверен, что грузовик шел по городу со значительным перегрузом.

— КАМАЗ перевозил пшеницу. Все было забито, в том числе и прицеп. На бортах были нашивки (надставные борта кузова для увеличения объема груза, который можно перевезти в кузове за один раз, — Прим. ред.). Если примерно прикинуть, то при разрешенной массе в 30 тонн в КАМАЗ и прицеп загрузили больше сорока, чтобы больше перевезти и получить за это дополнительные деньги. Я сам раньше на КАМАЗАх на уборку урожая ездил, понимаю, о чем говорю.





Напомним, что по версии следствия, днем 18 января в Кировском районе Волгограда водитель КАМАЗа выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с рейсовым микроавтобусом Peugeot. В ДТП погибли три человека — 12-летний школьник и две женщины в возрасте 56-ти и 76-ти лет. Количество пострадавших на утро 19 января увеличилось до девяти человек. Ранее сообщалось, что в аварии пострадали восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Двое из них — 12-летняя девочка и 36-летний мужчина — по-прежнему находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Смертельная авария попала на уличные камеры. 19-летний водитель КАМАЗа задержан. Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о резонансном ДТП.

Фоторепортаж с места происшествия смотрите в специальном материале ИА «Высота 102».

Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»