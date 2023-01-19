Расследования

Момент смертельного столкновения маршрутки и КАМАЗа в Волгограде попал на видео

Расследования 19.01.2023 10:18
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19.01.2023 10:18


В Волгограде ГУ МВД России по региону 19 января обнародовало видео, на котором запечатлен момент столкновения маршрутного такси №8С и КАМАЗа, в результате которого погибли три человека, девять получили ранения. 

Как сообщает ИА «Высота 102», аварию запечатлели установленные на перекрестке камеры  дорожного видеонаблюдения. 



Судя по кадрам, предоставленным полицейскими, водитель КАМАЗа выехал на перекресток на запрещающий красный свет и врезался в Peugeot. В момент удара дверь маршрутного такси сорвало, и люди, находившиеся ближе к выходу, выпали под колеса многотонного грузовика.  

При этом стоит отметить, что 19-летний водитель КАМАЗа не пытался притормозить ни перед перекрестком, ни уже перед столкновением с маршруткой. 

Жертвами аварии, напомним, стали три человека. Это 12-летний подросток и две женщины в возрасте 56-ти и 76-ти  лет. Все трое скончались на месте аварии до приезда скорой помощи. 

Водитель грузовика задержан. Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек. 


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