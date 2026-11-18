



Минтруд опубликовал на федеральном портале нормативных правовых актов проект постановления Правительства, касающийся размеров страховых выплат по временной нетрудоспособности для самозанятых граждан.



Согласно проекту, с 1 января 2027 года максимальные выплаты по больничному для самозанятых составят 53 тысячи рублей, а минимальные - 37 тысяч рублей. В текущем году эти суммы были 50 тысяч и 35 тысяч рублей соответственно.



Как сообщает Парламентская газета, увеличение выплат связано с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 2027 года МРОТ составит 28 935 рублей, что на 6,8% больше, чем в 2026 году (27 093 рубля). Именно этот коэффициент будет использован для расчёта страховых выплат. Например, 35 тысяч рублей, умноженные на 1,068, дают 37 380 рублей, округленные до 37 тысяч. Аналогичный расчёт применяется и к максимальной сумме, в результате чего самозанятые будут получать 53 тысячи рублей за время больничного.