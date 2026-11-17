



Федеральная служба безопасности России сообщила о завершении масштабной операции против агентурной группы украинских спецслужб, которая, по данным ведомства, готовила диверсионно-террористические акты на территории страны. Четверых участников группы задержали, ещё двое были ликвидированы после вооружённого сопротивления.

Операция проводилась с начала 2026 года. Как сообщает Привет-Ростов, задержания прошли в Майкопе, Тихорецке Краснодарского края, Кизляре Дагестана и Ростове-на-Дону. Сотрудники органов госбезопасности и мирные жители не пострадали.

Во время задержаний силовики обнаружили и обезвредили боевые безэкипажные катера и ударные FPV-дроны, а также изъяли комплектующие, специальную аппаратуру и другие средства, предназначавшиеся, по версии ведомства, для совершения атак.

По данным ФСБ, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны Украины передали завербованным россиянам более 700 килограммов взрывчатки, не менее 40 ударных квадрокоптеров и шесть гидроциклов. Кроме того, в распоряжении группы находилось большое количество деталей и оборудования для сборки и настройки беспилотников.

Гидроциклы планировали переоборудовать в катера со взрывчаткой для атак на корабли Военно-морского флота России и гражданские суда в Каспийском море. С территории Адыгеи и Краснодарского края, по версии ФСБ, собирались запускать FPV-дроны по военным аэродромам и объектам критической инфраструктуры.

В ноябре участники группы перешли к заключительному этапу подготовки атаки: привели беспилотники и гидроциклы в боевую готовность и намеревались одновременно направить их к выбранным целям.