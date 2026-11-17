Сегодня, 17 ноября, без домашнего интернета в Волгограде на несколько часов остались пользователи провайдера «Вист Он-Лайн». С такой проблемой, судя по поступившим в редакцию жалобам, столкнулись преимущественно жители частного сектора.

– Интернет пропал примерно в 11 часов. Не работало также видеонаблюдение, а дозвониться до своего провайдера мы не могли, так как ни один из телефонов компании не работал. Звонки сбрасывались, – рассказала ИА «Высота 102» жительница поселка Вишневая Балка в Краснооктябрьском районе Татьяна. – У нас в частном секторе единственный интернет-провайдер – это «Вист Он-Лайн».

Домашний интернет в домах волгоградцев появился только около 14:00 мск. Причина масштабного сбоя пока неизвестна. На официальной сайте провайдера и его станицах в соцсетях никакой информации на данный момент нет.